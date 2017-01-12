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Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare

11:06 12.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Сенат США одобрил начало процесса по отмене принятой при Бараке Обаме реформы здравоохранения Obamacare, в ближайшее время американские ведомства должны подготовить соответствующий законопроект, передает Reuters.

Против отмены реформы проголосовали 48 человек, за выступил 51 сенатор. Резолюция будет направлена в Палату представителей, которая должна принять решение по медицинской системе на этой неделе.

Во вторник, 10 января, избранный президент Дональд Трамп призвал республиканцев отменить Obamacare «на следующей неделе», а также сразу ввести ей замену. Ранее вице-президент США Майк Пенс заявлял, что ее заменят «другой реформой здравоохранения, которая снизит стоимость медицинской страховки без роста объемов [средств, выделяемых] государством».

Газета The New York Times ранее отмечала, что желание Трампа резко изменить систему здравоохранения подрывает планы лидеров Республиканской партии, которые хотели быстро отказаться от Obamacare, но планировали ждать от двух до трех лет до введения альтернативного проекта. Кроме того, некоторые представители Республиканской партии не хотели отменять реформу Обамы до тех пор, пока не появится альтернативная программа.

Главой Министерства здравоохранения и социального обеспечения Трамп выбрал республиканца Тома Прайса. Прайс — хирург-ортопед, с 2005 года член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия, а с 2015 года возглавляет бюджетный комитет палаты представителей. Является противником Obamacare.

Темы: США, Законотворческая деятельность в мире, Здравоохранение и медицина в мире
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Комментарии читателей
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12.01.2017, 18:36
Гость: Ну да

Зачем же ты мучаешься в Германии с мед.страховкой? Стань самозанятым, возьми частную. Она всяко приятнее. Заканчивай работать на дядю. На крайний случай есть Россия с абсолютно честной и бесплатной медициной высочайшего качества. Кобзон в помощь.
12.01.2017, 18:10
Гость: да-да

"содержать афро, мексико моб за счет работающих - аморально"-давно пора скинуть с шеи белых черные государства("штаты") Америки.Хватит кормить богатому Нью-Йорку ниший Вайоминг . Пора переформатировать США из непонятного союза штатов, в содружество независимых государств .Созвать встречу лидеров трех ведущих "белых"государств("штатов") Америки и подписать наконец-то между ними договор о разделе страны на лучшие части.А, всех остальных -убыточных,отделить куда-нибудь.
12.01.2017, 16:02
Гость: Vbr

Советское и образование и минздрав лучше.
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