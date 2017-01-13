Сирийская армия заявила об авиаударе Израиля по аэродрому около Дамаска

Командование сирийской армии заявило, что ВВС Израиля подвергли обстрелу крупный военный аэродром Эль-Мезза к западу от Дамаска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Сирии.

По данным военных, несколько ракет были выпущены из района, расположенного неподалеку от Тивериадского озера на севере Израиля. Сирия предупредила Израиль о возможных последствиях и назвала его действия «вопиющими».

Агентство сообщало о «нескольких крупных взрывах» у аэропорта Эль-Мезза. Reuters передает, что этот аэродром является одним из стратегических и используется в основном подразделениями элитной Республиканской гвардии. О жертвах или разрушениях пока не сообщается.

Ранее 12 января в округе Дамаска Кфар-Суса произошел мощный взрыв, в результате которого погибли семь человек. В округе расположены объекты оборонной инфраструктуры. «Би-си-си» передавала, что взрыв мог осуществить террорист-смертник.

Это не первый случай, когда Сирия обвиняет Израиль в авиаударах. В ноябре 2016 года армия страны сообщила, что самолеты израильских военно-воздушных сил два раза совершили удары к западу от Дамаска. Сирийская армия сообщала, что авиаудары были нанесены из воздушного пространства Ливана.

В 2013 году аэропорт Дамаска также подвергался авиаударам. Израиль не подтверждает, но и не отрицает причастность к атакам, указывает Reuters.