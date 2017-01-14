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Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

11:29 14.01.2017
Фото с сайта peoples.ru
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Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленно отменять антироссийские санкции, но не исключает, что это произойдет в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как сообщает издание, в часовом интервью политик заявил, что ограничительные меры будут сохраняться "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем он отметил: "если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Во время предвыборной кампании и после победы Трамп многократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией.

В пятницу, 13 января, Барак Обама продлил на год санкции, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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14.01.2017, 20:12
Гость: Крутой

Разве польза Америки в том, чтобы находиться в состоянии конфронтации с Россией? Удивляете. Если польза Америки в том, чтобы продолжать терроризировать весь мир, то тогда, конечно, нужны санкции. Америка забыла, что она страна западного полушария и не единственная в мире. Каждый сверчок должен знать свой шесток. Наглость американцев не имеет границ. Вот теперь они всё ближе подходят к нашим границам. Вопрос: зачем? Танки не спасут их от ядерной бомбы, если что.
14.01.2017, 19:49
Гость: Изя

Все верно. Каждому выделим по два. Метра. На хорошем кладбище. Как обычно...
14.01.2017, 19:49
Гость: Изя

А он реально наш. С 17 века. Вас рядом не лежало и американских военных баз там не будет. Никогда.
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