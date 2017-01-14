Трамп назвал условия отмены антироссийских санкций

Избранный президент США Дональд Трамп не планирует немедленно отменять антироссийские санкции, но не исключает, что это произойдет в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Как сообщает издание, в часовом интервью политик заявил, что ограничительные меры будут сохраняться "по крайней мере на протяжении какого-то времени". Вместе с тем он отметил: "если вы поладили и Россия помогает нам, зачем тогда кому-нибудь сохранять санкции, если кто-то делает прекрасные дела вместе".

Во время предвыборной кампании и после победы Трамп многократно заявлял о том, что намерен сотрудничать с Россией.

В пятницу, 13 января, Барак Обама продлил на год санкции, введенные в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.