США решили не выдавать России «короля однодневок»

Подопечный Никандрова, развалившего расследование о хищении 9 млрд рублей, избежит экстрадиции

Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергея Данилочкина.

О том, что Данилочкин не будет выдан РФ, стало известно из материалов дела в отношении «короля однодневок», поступивших в Пресненский суд Москвы. Из них следует, что Генпрокуратура направила в Министерство юстиции США запрос об экстрадиции обвиняемого Данилочкина, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Почти через год поступил официальный ответ об отказе в выдаче бизнесмена на территорию Российской Федерации. Именно после этого и было принято решение судить Данилочкина заочно. Первые слушания по делу должны состояться 25 января 2017 года.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Сергей Данилочкин давно и хорошо известен оперативникам. По их данным, в 2000-е годы он занялся бизнесом по созданию тысяч так называемых фирм-однодневок, которые регистрировались на алкоголиков, безработных и т. д. Эти структуры в дальнейшем использовались при различных махинациях, в том числе для ухода от уплаты налогов. В какой-то момент Данилочкин стал одним из лидеров рынка по реализации «однодневок».

Как рассказывают оперативники, постепенно спектр его услуг разрастался. Например, он стал предлагать клиентам фиктивные платежные документы о якобы имевших место финансовых отношениях между «заказчиками» и «однодневками». Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент». А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО, которым в том момент руководил Сергей Пичугин — свидетель по делу о хищениях из бюджета миллиардов рублей и руководитель двух осужденных оперативников (Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова).

Тогда было объявлено, что милиционерам удалось разоблачить «сеть фирм-однодневок», помогавших своим клиентам не платить налоги. В офисе «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» провели обыск, во время которого изъяли «финансовую и хозяйственную документацию, электронные ключи системы ‚банк-клиент‘» и т. д. Было возбуждено дело по статье 187 УК РФ (изготовление поддельных платежных документов). Тогда же УВД ЮЗАО объявило, что через однодневки, созданные руководством ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент», были переведены миллиарды рублей.

«Милиционеры выясняют, не были ли деньги, выводимые в офшорные зоны и обналичиваемые через коммерческие банки столицы, бюджетными средствами, направленными на преодоление финансового кризиса», — заявили в 2009 году в УВД ЮЗАО. Причем о подобном успехе журналистам рассказывал сам Сергей Пичугин. Однако до суда это дело так и не дошло.

Как следует из материалов другого расследования, которое вело СК, буквально через несколько месяцев, в июле 2009 года, сотрудники УВД ЮЗАО и Данилочкин благополучно забыли о былых недоразумениях и вместе занялись хищениями миллиардов рублей под видом возмещения НДС. При этом активно использовались подставные фирмы, созданные «королем однодневок» Данилочкиным.

По обвинению в этом преступлении были осуждены экс-оперуполномоченные УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров. В Басманном суде, когда им избирали меру пресечения, представитель СК отметил, что милиционеры совершали противоправные деяния с ведома своих руководителей — экс-начальника отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО Москвы Сергея Пичугина и экс-начальника ОРЧ УВД ЮЗАО Евгения Кучера.

Также на слушаниях была зачитана справка 9-го управления ФСБ, в которой говорится, что сотрудники УВД ЮЗАО занимались незаконной деятельностью в интересах одного из организаторов схем по незаконному возмещению НДС Данилочкина С. В., который в сентябре 2012 года скрылся на территории США, дает указания о даче обвиняемыми заведомо ложных показаний, выделил значительную сумму денег для организации выезда за рубеж экс-сотрудников УВД ЮЗАО, в том числе нелегально и с использованием поддельных документов на другие установочные данные.

Отчасти задуманное Данилочкину удалось. В 2015 году на повестки следователей перестал реагировать находившийся под подпиской о невыезде Евгений Кучер. В результате он был объявлен в розыск. По оперативным данным, Кучер скрылся в США, где проживает и предполагаемый организатор гигантских хищений Сергей Данилочкин.

Изначально дело о хищениях миллиардов под видом возмещения НДС обещало быть одним из самых громких. В материалах СК речь шла об ущербе бюджету на 9 млрд 150 млн рублей. Эта сумма была выплачена подставным структурам по решению ИФНС № 28, ИФНС № 25 и ИФНС № 15.

Следствие полагало, что за аферами стояла одна преступная группа, состоявшая из теневых финансистов и высокопоставленных чиновников разных мастей. В фиктивных сделках, благодаря которым «однодневки» получили возможность потребовать выплаты НДС, фигурировали одни и те же фирмы и банки. Одни и те же структуры использовались и для вывода и легализации похищенных денег. Это ‚ПавНаст‘, ‚Теона‘, ‚Даймонд А.М‘, ОАО ‚РосДорБанк‘, ОАО ‚Московский кредитный банк‘, ООО АКБ ‚БТА Казань‘, ООО ‚Кредитимпэкс банк‘, ЗАО АКБ ‚Бенефит-Банк‘, ЗАО ‚Океан Банк‘.

Значительная часть похищенных миллиардов «уводилась» из страны по одному и тому же пути. Через ЗАО «ПавНаст» деньги переводились представительству в республике Белоруссия KOO «Ferdan Consult LLP».

За деятельность «однодневок» и составление нужных документов отвечало ЗАО «Волтер Волс Эстэт Менеджмент».

Данное дело вел Денис Никандров (сейчас находится под арестом по обвинению в получении взятки от вора в законе Захария Калашова) и при нем с расследованием стали происходить очень странные события. Так, допросы в здании СК вместе с Никандровым вел Алексей Куликов — фигурант дела и теневой совладелец Кредитимпэксбанка. (Через этот банк прошла часть похищенных средств). Причем, по некоторым данным, он тогда находился в розыске по другому делу. По этому поводу Генпрокуратура даже выносила представление Следственному комитету. В 2016 году, когда Никандров уже не работал в СК, Куликов был арестован за хищения в своем банке.

Затем обвинения последовательно были сняты со всех налоговиков среднего звена. По решению Никандрова было, в частности, прекращено уголовное преследование экс-начальника отдела камеральных проверок ИФНС N28 Ольги Цымай и ее заместителя Людмилы Гусаковой. Женщина стали свидетелями по делу. Фигурировавшая в каждом допросе экс-начальник ИФНС N28 Ольга Степанова и вовсе не получила какого-то определенного статуса по делу.

В результате Денис Никандров признал, что единственным организатором аферы по хищению из бюджета больше 9 млрд рублей является владелец «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» Сергей Данилочкин. Однако к этому времени он давно проживал в США, поэтому был для следствия недоступен.

Под суд же пошли только «пешки». Так, Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, рядовые сотрудники УВД ЮЗАО, составляли фиктивные акты проверок фирм-однодневок. К похищенным миллиардам они отношения не имели, однако получили соответственно семь лет и четыре года и восемь месяцев колонии. Еще перед служителями Фемиды предстали три рядовых сотрудника «Волтер Волс Эстэт Менеджмент» — Татьяна Козлова, Вячеслав Синайский и Александр Амеличев. Они получили сроки от двух с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы. Этим список посадок по громкому делу и ограничился.

Именно после фактически разваленного расследования о хищении 9 млрд рублей Никандров перешел на работу из СК на должность замначальника ГСУ СК РФ по Москве.