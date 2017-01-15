Лукашенко решил разместить у себя сирийцев, чтобы угодить Западу

Александр Лукашенко заключил с Евросоюзом новую сделку

Белоруссия построит у себя лагеря для бегущих на Запад сирийских, чеченских, украинских мигрантов. А Брюссель заплатит за это скромную сумму в 7 млн евро. Лагеря на 10 тысяч человек, предположительно, появятся возле Гомеля и Могилева. Западная пресса уже возмутилась, расценив сделку как «пакт с белорусским диктатором».

Евросоюз в ближайшие три года выделит 7 млн евро на строительство в Белоруссии нескольких лагерей для содержания нелегальных мигрантов. Под заголовком «Пакт с белорусским диктатором» в пятницу об этом сообщила немецкая газета Tageszeitung, ссылаясь на внутренние документы Еврокомиссии, оказавшиеся в ее распоряжении.

Реализацией проекта займется Международная организация по миграции (ООН). Каждый из будущих лагерей рассчитан на 30–50 человек. Условия пребывания должны соответствовать «лучшим европейским и международным стандартам». В частности, должны быть отдельные жилые секции для женщин и семей и возможность получить на месте психологическую и медицинскую помощь.

Лагеря будут не только открытого, но и закрытого типа, в которых «мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно». Лагеря рассчитаны на три группы мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и тех россиян, которые пытаются попасть в ЕС в поисках работы – по экономическим причинам. По мнению немецкой газеты, в первую очередь в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

Фильтропункты или «Партнерство ради мобильности»

МВД Белоруссии подтвердило факт такого соглашения, уточнив, что 7 млн евро «выделяются на решение вопросов противодействия незаконной миграции и управление миграцией», в частности на модернизацию центров для содержания иностранцев, задержанных за нелегальное пребывание, сообщил РИА «Новости» представитель МВД. «Это не для приема беженцев из Европейского союза в рамках программы расселения беженцев», – пояснил он, добавив, что программа рассчитана на 2017–2020 годы.

«Речь идет о совместном проекте белорусской стороны с представительством Международной организации по миграции в РБ, который реализуется в рамках совместной программы «Партнерство ради мобильности», – сказал в пятницу Sputnik представитель другого ведомства – МИДа – Дмитрий Мирончик.

Как пишет Tageszeitung, уже завершаются переговоры ЕС и Белоруссии по поводу трех миграционных соглашений. Кроме «Партнерства ради мобильности» (упрощения выдачи рабочих и студенческих виз) речь идет об упрощении условий въезда белорусов в Шенген, и наконец – о соглашении о реадмиссии, которое должно стать ответной услугой за первые два: по нему Белоруссия обязуется забирать беженцев, которые пытаются попасть в ЕС через ее территорию.

На этой неделе президент ввел безвизовый режим для граждан 80 государств, включая США и Евросоюз. В Минске отмечали, что такой шаг направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов и частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки.

Депутат белорусского парламента Анна Конопацкая (Объединенная гражданская партия) отметила, что сейчас «Минск очень надеется на сближение» с ЕС. «Но есть очень много барьеров. У нас существует много перекосов в законодательстве», – сказала депутат газете ВЗГЛЯД.

Глава белорусского Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук не удивлен, что в разгар миграционного кризиса в Евросоюзе Лукашенко решил «подставить свое плечо».

«В сфере миграции Евросоюз готов рассматривать нетрадиционные предложения. Наверное, одно из таких предложений и было сформулировано белорусским МИДом», – предположил Романчук. Проблем с подходящими местами для строительства лагерей для беженцев в Белоруссии эксперт не предвидит. По его оценке, до 10 тысяч беженцев можно разместить просто в пустующих домах в Гомельской и Могилевской областях.

«В Белоруссии содержать беженцев гораздо дешевле. Александр Лукашенко получает дополнительный аргумент в переговорах с Евросоюзом, который демонстрирует некое новое отношение к Минску», – сказал Романчук. По его словам, если программа по строительству лагерей реализуется, «это можно будет считать еще одной победой Александра Лукашенко».

«Миграционный поток в направлении ЕС через Белоруссию усилился. В любом случае вложение средств в инфраструктуру, которая позволит нам разбираться с этим потоком, – это актуальный вопрос для Белоруссии», – сказал газете ВЗГЛЯД глава минского Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. Он указал, что ЕС уже снял с Белоруссии «почти все санкции».

«Дальше возникает вопрос о создании правовой основы для развития этих отношений, о заключении рамочного соглашения о партнерстве и сотрудничестве, о возвращении Белоруссии в систему торговых преференций и т. д. То есть отношения движутся к нормальным из прежнего санкционного режима», – подытожил Царик.

Напомним, сообщение об успехе на переговорах Минска и Брюсселя совпало с очередным витком напряженности в отношениях Минска и Москвы. В конце года президент Александр Лукашенко пропустил саммиты ОДКБ и ЕАЭС в Петербурге, тем самым лишив их кворума (из-за этого, например, не удалось выбрать нового генсека ОДКБ). Кроме того, в декабре в Минске были взяты под стражу сразу четыре известных пророссийских блогера.