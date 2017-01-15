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Литва возведет на границе с Калининградской областью стену за €3,6 млн

12:10 15.01.2017
Фото с сайта pixabay.com
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Федеральный бюджет Литвы на 2017 год содержит в себе расходы на строительство стены на границе с Калининградской областью РФ. Вильнюс выделит €3,6 млн на строительство забора, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Lietuvos žinios.

"Эти средства должны быть достаточными для постройки ограждения. Рядом с забором будут установлены и современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - рассказал министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас. Также средства на постройку ограждения выделит Европейский союз Фонд общественной безопасности (ЕС).

Глава МВД Литвы подчеркнул, что ограждение не устанавливается в качестве оборонительного укрепления — стена поможет более эффективно бороться с контрабандистами.

Сейчас государственная граница Литвы и российского эксклава обозначена только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.

Темы: Россия, Калининград, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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15.01.2017, 18:18
хе хе

Скоро все отгородят Мордер по периметру. Литва- это начало.
15.01.2017, 18:12
Геоцентр

Ишак гружённый золотом пройдёт сквозь любую стену.(Спёрто)
15.01.2017, 18:06
логикой Россию не понять

Скоро будет три года без "хохлов".Уничтожается всё украинское-весь уклад жизни ,начиная от ларьков частников,которые не тронули в Украине,зато тысячами крушат при окупации и кончая парапетами и дорогами.Дороги это вообще хохма сплошная: старую разломают, сотворят новую и асфальт вместе со снегом сходит для очередного ямочного распила . Гарь электрогенераторов ,низкие зарплаты и высокие цены разрушают и веру в надежность гавани.Для укрепления веры в Крыму оставили Залдостанова-собирателя земель и полезных патриотов.Над Крымом летают ежедневно военные самолеты,доводящие многих крымчан до нервозного состояния. Как версия, может самолетами их сбрасывают?
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