Литва возведет на границе с Калининградской областью стену за €3,6 млн

Федеральный бюджет Литвы на 2017 год содержит в себе расходы на строительство стены на границе с Калининградской областью РФ. Вильнюс выделит €3,6 млн на строительство забора, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Lietuvos žinios.

"Эти средства должны быть достаточными для постройки ограждения. Рядом с забором будут установлены и современные системы наблюдения за государственной границей. Средства на них будут изыскиваться в следующем году", - рассказал министр внутренних дел страны Эймутис Мисюнас. Также средства на постройку ограждения выделит Европейский союз Фонд общественной безопасности (ЕС).

Глава МВД Литвы подчеркнул, что ограждение не устанавливается в качестве оборонительного укрепления — стена поможет более эффективно бороться с контрабандистами.

Сейчас государственная граница Литвы и российского эксклава обозначена только специальными знаками и 13-метровой контрольной линией.