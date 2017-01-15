В Вильнюсе забросали яйцами торгпредставительство России

Торговое представительство России в столице Литвы подверглось нападению неизвестных – здание забросали яйцами. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 14 января. В настоящее время уточняются обстоятельств происшествия. При этом в полиции считают, что случившееся представляет собой обычное хулиганство и не имеет отношения к политике.

Торговое представительство России в Литве расположено отдельно от посольства РФ. Оно занимает здание, которое находится в благополучном районе Вильнюса. Подобные инциденты в отношении представительств России в Литве – редкость, уточняет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что литовские власти намерены установить на границе с Калининградской областью забор. Данная мер предпринимается в целях борьбы с контрабандой.

