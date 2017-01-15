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В Вильнюсе забросали яйцами торгпредставительство России

20:49 15.01.2017
Фото с сайта freeimages.com
Фото с сайта freeimages.com
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Торговое представительство России в столице Литвы подверглось нападению неизвестных – здание забросали яйцами. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел 14 января. В настоящее время уточняются обстоятельств происшествия. При этом в полиции считают, что случившееся представляет собой обычное хулиганство и не имеет отношения к политике.

Торговое представительство России в Литве расположено отдельно от посольства РФ. Оно занимает здание, которое находится в благополучном районе Вильнюса. Подобные инциденты в отношении представительств России в Литве – редкость, уточняет ТАСС.

Ранее СМИ сообщили о том, что литовские власти намерены установить на границе с Калининградской областью забор. Данная мер предпринимается в целях борьбы с контрабандой.
 

Темы: Литва, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире, Отношения России с республиками бывшего СССР
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 00:56
Остолоп

А калининградцы не предложили литовцам поставку яиц?
15.01.2017, 23:36
про прибалтов

а что они еще умеют делать? Они как были голодранцами,так ими и останутся навсегда. А такими поступками они надеются быть может хоть что-то заработать у амеров
15.01.2017, 22:11
надо помочь

строить забор,а торгпредство срочно закрыть и похорошему и посольство тоже,пусть независимые и гордые фашистики дальше загибаються!половина население уже уехало чистить туалеты и метлой мести любимым хозяевам европейцам, а этим с яйцами нехватило мётл!
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