Владимира Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

На сайте change.org 14 января появилась петиция на испанском языке с обращением к президенту России Владимиру Путину. Автор инициативы, выступающий под ником Freppo Sovietico, просит российского главу вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы решить проблему с коррупцией.

"Политическая ситуация в Мексике находится в худшем положении за всю историю, - цитирует РГ петицию под названием "Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства". - Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке". По мнению автора проекта, ни "американские империалисты", ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в этом латиноамериканском государстве: "США с большим удовольствием выкачивают ресурсы из Мексики, и нет человека, способного остановить мексиканских коррумпированных политиков, которые все раздаривают и воруют".

Это обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.