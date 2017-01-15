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Владимира Путина попросили решить проблему коррупции в Мексике

12:55 15.01.2017
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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На сайте change.org 14 января появилась петиция на испанском языке с обращением к президенту России Владимиру Путину. Автор инициативы, выступающий под ником Freppo Sovietico, просит российского главу вмешаться в ситуацию в Мексике, чтобы решить проблему с коррупцией.

"Политическая ситуация в Мексике находится в худшем положении за всю историю, - цитирует РГ петицию под названием "Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства". - Сегодня Мексика истекает кровью от такого грабежа и таких крыс. Владимир Путин, ты нужен Латинской Америке". По мнению автора проекта, ни "американские империалисты", ни ООН ничего не делают для исправления ситуации в этом латиноамериканском государстве: "США с большим удовольствием выкачивают ресурсы из Мексики, и нет человека, способного остановить мексиканских коррумпированных политиков, которые все раздаривают и воруют".

Это обращение подписали уже 4,7 тысячи человек.

Темы: Россия, Мексика, Борьба с коррупцией в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.01.2017, 18:10
Гость: Petras

ПРИКАЛЫВАЮТСЯ ЧЕРТИ
15.01.2017, 17:46
Гость: Вальтон

К Сталину за консультациями далеко ходить. Китай поближе находится.Пусть мексиканцы там поинтересуются.
15.01.2017, 17:43
Гость: Мик

Вот чудик из Мексики: генсеку КПСС надо жаловаться на такое а не президенту рашки.
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