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Количество погибших при крушении Boeing в Киргизии возросло до 37 человек

10:47 16.01.2017
Фото с сайта rg.ru
Фото с сайта rg.ru
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В результате авиакатастрофы вблизи аэропорта Манас под Бишкеком погибли 37 человек, включая четырех членов экипажа. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций Киргизии. 

По данным ведомства, на месте авиакатастрофы разрушено около 30 жилых домов.

По словам первого вице-премьера КР Мухамметкалыя Абулгазиева, расследовать чрезвычайное происшествие будет Международная авиационная комиссия (МАК). Он сообщил, что на данный момент невозможно сказать, по чьей вине произошла трагедия.

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.

По данным Минтранса, лайнер разбился при заходе на посадку в 1,5-2 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Экипаж самолета был в составе 4+1.

На место происшествия выехали глава правительства Киргизии Сооронбай Жээнбеков, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев, глава МЧС Кубатбек Боронов и глава министерства транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Темы: Авиакатастрофы
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16.01.2017, 13:50
Гость: MEHMET ÜSTÜNSÖZ

Самолет Boeing 747-400 авиакомпании Turkish Airlines неправильная информация авиакомпания ACT выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал рано утром в понедельник, 16 января, при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии в условиях густого тумана.правильная информация
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