]]> ]]>
Главная В мире Новости

Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung

15:35 16.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи в понедельник, 16 января, выдала ордер на арест замглавы Samsung Group Ли Чже Ёна, который, по сообщениям СМИ, является потенциальным преемником главы бизнес-империи, передает агентство «Рёнхап».

Согласно данным ведомства, Ли Чже Ёна обвиняют во взяточничестве и даче ложных показаний по делу о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе.

В соответствии с законом арест должен быть утвержден судом, судебные слушания по этому делу пройдут в среду, 18 января.

На прошлой неделе Ли Чже Ён был вызван на допрос, который продолжался 22 часа. После беседы с правоохранителями топ-менеджер не стал отвечать на вопросы журналистов. В прокуратуре заявили, что замглавы Samsung частично признал свою вину.

Дело против вице-председателя Samsung — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента — гадалки Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе.

Темы: Южная Корея, Борьба с коррупцией в мире
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2017, 19:53
Vbr

Со времен сукина сына США то верхи грешны, то еще что, впрочем у нас не лучше.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.