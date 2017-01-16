Южнокорейская прокуратура выдала ордер на арест вице-председателя Samsung

Спецкомиссия прокуратуры Южной Кореи в понедельник, 16 января, выдала ордер на арест замглавы Samsung Group Ли Чже Ёна, который, по сообщениям СМИ, является потенциальным преемником главы бизнес-империи, передает агентство «Рёнхап».

Согласно данным ведомства, Ли Чже Ёна обвиняют во взяточничестве и даче ложных показаний по делу о злоупотреблении властью и коррупции в окружении президента страны Пак Кын Хе.

В соответствии с законом арест должен быть утвержден судом, судебные слушания по этому делу пройдут в среду, 18 января.

На прошлой неделе Ли Чже Ён был вызван на допрос, который продолжался 22 часа. После беседы с правоохранителями топ-менеджер не стал отвечать на вопросы журналистов. В прокуратуре заявили, что замглавы Samsung частично признал свою вину.

Дело против вице-председателя Samsung — часть серии расследований, развернувшихся после начала политического кризиса в Южной Корее. Причиной послужила история подруги президента — гадалки Чхве Сун Силь. Ее обвинили в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов). Бывший второй помощник президента Чон Хо Сонг обвиняется в передаче подруге президента секретной информации. 9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе.