Правозащитники назвали Трампа угрозой правам человека

Негосударственная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала избранного президента США Дональда Трампа угрозой правам человека. Об этом сообщает издание The Independent.

В организации отметили, что предвыборная риторика миллиардера была наполнена расизмом, ксенофобией и презрением по отношению к женщинам. Правозащитники добавили, что подобное нетолерантное поведение стало характерным и для различных европейских политиков, рвущихся к власти.

Избрание Трампа президентом США после всех его скандальных заявлений, а также рост в Европе влияния политических партий, по мнению правозащитников, несет в себе угрозу всей послевоенной системе прав человека.

Трамп официально вступит в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно позволял себе скандальные высказывания. В частности, он заявлял, что, став главой государства, выселит из США всех мексиканцев-нелегалов и назвал их бандитами и наркоторговцами. Кроме того, он пообещал отгородить США от Мексики стеной.

