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Правозащитники назвали Трампа угрозой правам человека

18:24 16.01.2017
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikipedia.org
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Негосударственная правозащитная организация Human Rights Watch в своем ежегодном докладе назвала избранного президента США Дональда Трампа угрозой правам человека. Об этом сообщает издание The Independent.

В организации отметили, что предвыборная риторика миллиардера была наполнена расизмом, ксенофобией и презрением по отношению к женщинам. Правозащитники добавили, что подобное нетолерантное поведение стало характерным и для различных европейских политиков, рвущихся к власти.

Избрание Трампа президентом США после всех его скандальных заявлений, а также рост в Европе влияния политических партий, по мнению правозащитников, несет в себе угрозу всей послевоенной системе прав человека.

Трамп официально вступит в должность президента США 20 января. В ходе предвыборной кампании он неоднократно позволял себе скандальные высказывания. В частности, он заявлял, что, став главой государства, выселит из США всех мексиканцев-нелегалов и назвал их бандитами и наркоторговцами. Кроме того, он пообещал отгородить США от Мексики стеной.
  

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 21:24
Гость: A

кто их назвал правозащитниками? Лжепророки? Самозванцы? Кто они?
16.01.2017, 20:55
Гость: сторож Аполинарий

Ёпт, Трамп мне начинает нравиться.-
16.01.2017, 20:44
Гость: Юля с Бали

Хм-м-м...значит - Трамп порядочный человек.
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