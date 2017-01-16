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Трамп допустил быстрое угасание его доверия к Путину и Меркель

10:02 16.01.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Однако, по словам Трампа, есть вероятность того, что период доверия к Путину и Меркель «не будет продолжаться долго».

Об этом Трамп заявил в интервью британской газете The Times. В публикации не поясняется, какие поступки германского канцлера и российского президента могли бы привести к потере доверия к ним со стороны Вашингтона.

Трамп подверг критике политику «открытых дверей» Меркель и заявил, что решение впустить в Германию беженцев было «катастрофической ошибкой». Трамп также раскритиковал российское вмешательство в конфликт в Сирии, назвав его «очень плохой вещью». Он считает, что в результате операций российской группировки в Сирии сложилась «ужасная гуманитарная ситуация».

Кроме того, Трамп предложил свой план отмены некоторых санкций, введенных США против России. По его мнению, если Москва согласится на договор о новом значительном сокращении ядерных вооружений, отдельные санкции могут быть сняты.

Ранее газета The Sunday Times написала, что, по данным ее источников, в течение нескольких недель после инаугурации Трамп намерен провести свою первую зарубежную поездку. Это будет встреча с президентом России, а Рейкьявик рассматривается как наиболее вероятное место, где мероприятие будет проведено.

МИД Исландии заявил, что «положительно» отнесется к запросу об организации встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Однако два высокопоставленных помощника Трампа в беседе с агентством Bloomberg опровергли эту информацию. При этом один из них подчеркнул, что информация о готовящемся саммите «стопроцентно ошибочна».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и Москва пока не ведут переговоры о возможной встрече Путина с Трампом. «Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал он.

Темы: Отношения России и США
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 20:00
Татьяна Алексеевна

Постараюсь принять во внимание.Ай эм СОРРИ.
16.01.2017, 17:56
Если США забьет на Европу

Татьяна Алексеевна, вы всё таки дама, а выражаетесь как сопливый тинейджер.
16.01.2017, 16:12
*

"А вы будете рады когда охладеет к Путину ?" - в цивилизованных странах(тм) это называется половой и возрастной дискриминацией. Стуканет "Европеец", куда следует...
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