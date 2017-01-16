Трамп допустил быстрое угасание его доверия к Путину и Меркель

Однако, по словам Трампа, есть вероятность того, что период доверия к Путину и Меркель «не будет продолжаться долго».

Об этом Трамп заявил в интервью британской газете The Times. В публикации не поясняется, какие поступки германского канцлера и российского президента могли бы привести к потере доверия к ним со стороны Вашингтона.

Трамп подверг критике политику «открытых дверей» Меркель и заявил, что решение впустить в Германию беженцев было «катастрофической ошибкой». Трамп также раскритиковал российское вмешательство в конфликт в Сирии, назвав его «очень плохой вещью». Он считает, что в результате операций российской группировки в Сирии сложилась «ужасная гуманитарная ситуация».

Кроме того, Трамп предложил свой план отмены некоторых санкций, введенных США против России. По его мнению, если Москва согласится на договор о новом значительном сокращении ядерных вооружений, отдельные санкции могут быть сняты.

Ранее газета The Sunday Times написала, что, по данным ее источников, в течение нескольких недель после инаугурации Трамп намерен провести свою первую зарубежную поездку. Это будет встреча с президентом России, а Рейкьявик рассматривается как наиболее вероятное место, где мероприятие будет проведено.

МИД Исландии заявил, что «положительно» отнесется к запросу об организации встречи избранного президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Однако два высокопоставленных помощника Трампа в беседе с агентством Bloomberg опровергли эту информацию. При этом один из них подчеркнул, что информация о готовящемся саммите «стопроцентно ошибочна».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон и Москва пока не ведут переговоры о возможной встрече Путина с Трампом. «Пока никаких переговоров о встрече нет», — сказал он.