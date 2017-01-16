Трамп предложил ядерную сделку с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности отмены санкций против России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений.



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Об этом Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, рассказал в интервью The Times и Build, сообщает «Российская газета».

Возможность смягчения санкций он увязал с тем, получится ли «добиться хороших сделок с РФ». «Думаю, что необходимо существенно сократить арсеналы ядерного оружия. Это одна часть, - предположил он. - А тут санкции, они наносят существенный ущерб России. Думаю, что-то может получиться, от чего многие люди выиграют». «Нужно договариваться, что-то делать, поступать по справедливости», - призвал избранный глава государства.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении добиваться модернизации ядерных арсеналов США, в том числе указывая на якобы аналогичные действия со стороны России. Он выражал заинтересованность в сокращении ядерных арсеналов, однако подчеркивал, что если таких договоренностей добиться не удастся, то «пусть начнется гонка вооружений, мы превзойдем их на каждом ходу и переживем всех».

Ранее в интервью газете Wall Street Journal избранный президент допустил возможность отмены санкций против России, но сообщил о намерении сохранить их на начальном этапе своего пребывания у власти. «Если мы поладим с Россией, и она действительно поможет нам, зачем тогда кому-либо сохранять санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», - пояснил он, добавив, что ограничения останутся в силе «по меньшей мере, на протяжении какого-то времени».