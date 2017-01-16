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Трамп предложил ядерную сделку с Россией

10:07 16.01.2017

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о готовности отмены санкций против России в обмен на соглашение о сокращении ядерных вооружений.


Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org

Об этом Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, рассказал в интервью The Times и Build, сообщает «Российская газета».

Возможность смягчения санкций он увязал с тем, получится ли «добиться хороших сделок с РФ». «Думаю, что необходимо существенно сократить арсеналы ядерного оружия. Это одна часть, - предположил он. - А тут санкции, они наносят существенный ущерб России. Думаю, что-то может получиться, от чего многие люди выиграют». «Нужно договариваться, что-то делать, поступать по справедливости», - призвал избранный глава государства.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении добиваться модернизации ядерных арсеналов США, в том числе указывая на якобы аналогичные действия со стороны России. Он выражал заинтересованность в сокращении ядерных арсеналов, однако подчеркивал, что если таких договоренностей добиться не удастся, то «пусть начнется гонка вооружений, мы превзойдем их на каждом ходу и переживем всех».

Ранее в интервью газете Wall Street Journal избранный президент допустил возможность отмены санкций против России, но сообщил о намерении сохранить их на начальном этапе своего пребывания у власти. «Если мы поладим с Россией, и она действительно поможет нам, зачем тогда кому-либо сохранять санкции, если кто-то вместе делает хорошие дела», - пояснил он, добавив, что ограничения останутся в силе «по меньшей мере, на протяжении какого-то времени».

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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16.01.2017, 21:17
Парацельс

1) Это не злорадство, это вопрос к тем кто довёл страну до ручки)))
2) Я не претендую на европейский менталитет)) сам я не могу себя оценить, хотя думаю что мой менталитет скорее европейский, в большей своей части европейский.
Кстати, я говорил не про европейский и среднеазиатский менталитет, а про европейски и среднеазиатскиориентированные менталитеты))
Чувствуете разницу?
У большинства россиян присутствуют оба типа менталитета в разных пропорциях))) вот и вы тоже конечно носите в себе как вам не хочется в этом признаваться тоже часть еврорпейского менталитета)))
Может вы конечно считаете это укусом Дракулы))) тогда быстрей стреляйте в себя серебряной пулей))))
Однако, я, лишённый всяких суеверий и предрассудков, с уважением отношусь к европейцам и к их культуре и менталитету и отдаю ему должное ставя его на первое место среди остальных)))
Я могу позволить себе эту маленькую слабость иметь собственные убеждения))
16.01.2017, 18:36
Ну и ну

Будапештский меморандум помните? Как совместно с США укров обули.
16.01.2017, 18:34
Уже нашли

на Украине
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