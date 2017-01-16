Трамп подводит Россию к отмене санкций

Избранный президент США Дональд Трамп дал первое после избрания интервью иностранному изданию — британской The Times

В нем он заявил, что переговоры о ядерном разоружении с Россией могут стать первым шагом на пути к снятию санкций. Это первое конкретное заявление Трампа, касающееся линии поведения Америки на возможных переговорах с Россией.

Атом сближает

В интервью изданию The Times избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия антироссийских санкций можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

«Есть санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — цитирует его Газета.RU. По его словам, от этого могут выиграть обе стороны.

При этом еще в декабре Трамп высказывался в более наступательном ключе, заявляя, что «Соединенные Штаты должны значительным образом расширять и укреплять свой ядерный потенциал, пока мир не пересмотрит свое отношение к атомному оружию». Позже официальный представитель Трампа пояснил, что американский лидер имел в виду не количественное увеличение ядерного арсенала, а «модернизацию сил сдерживания».

Нынешнее заявление Трампа — первое конкретное предложение, которое может стать частью сделки с Россией по отмене санкций.

Трамп не уточнил, о каких договорах может идти речь, но в последнее время переговоры о сокращении ядерных вооружений между Россией и США зашли в тупик.

Последний договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен между США и Россией в 2010 году администрацией президента США Барака Обамы. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1500 с каждой стороны. Его действие истекает в 2021 году, однако договор допускает возможность продления еще на пять лет.

В американском обществе и прессе договор воспринимался как основа «перезагрузки» отношений с Москвой получившего за год до этого «авансом» Нобелевскую премию мира Барака Обамы и его госсекретаря Хиллари Клинтон. Однако уже через год, после решения Владимира Путина вернуться на пост президента РФ и протестов в Москве, о «перезагрузке» просто забыли.

Помимо вопроса о СНВ, неясна судьба Договора о ракетах средней и малой дальности, подписанного США и СССР в 1987 году. Стороны обвиняют друг друга в нарушении этого договора, и есть опасение, что США или Россия могут выйти из него. В частности, особое недовольство Америки вызывает введение в строй российской стороной комплекса РС-24 «Рубеж» с дальностью полета ракеты от 2 тыс. до 6 тыс. км. Москва считает комплекс межконтинентальным, не подпадающим под действие договора РСМД.

В настоящее время Россия превосходит США по числу ракет с развернутыми боеголовками. У американской стороны их 1367, у российской — 1796, по данным Госдепа США, пишет агентство Reuters.

О чем еще говорил Трамп

России нечего делать в Сирии

В интервью Трамп критически отозвался о вмешательстве России в сирийский конфликт. Он назвал эти действия «очень плохими», так как они «привели к ужасной гуманитарной ситуации». Это заявление идет вразрез с позицией Трампа во время предвыборной кампании. Тогда он заявлял, что президент Сирии ведет борьбу с террористами и что Башар Асад «жестче и умнее» американских лидеров. Трамп также считал, что США и Россия могли бы объединить силы для борьбы с терроризмом в Сирии.

НАТО устарело, но еще послужит

Трамп также повторил свой тезис о том, что НАТО является «устаревшей организацией», однако союз по-прежнему важен для него. Избранный президент заявил, что его не устраивает то, что НАТО не «борется с террором». Вероятнее всего, речь идет о борьбе с исламистами, в которой НАТО как альянс действительно не участвует. Руководство блока неоднократно подчеркивало, что в операции в Сирии страны – члены НАТО участвуют по своему усмотрению.

Трамп также повторил свой основной тезис в отношении военного союза о том, что каждая страна должна отчислять 2% от своего ВВП в бюджет альянса. Ранее он много раз сетовал, что США несут основное бремя расходов на коллективную оборону.