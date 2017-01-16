]]> ]]>
Главная В мире

Трамп подводит Россию к отмене санкций

12:48 16.01.2017 , Александр Братерский
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Избранный президент США Дональд Трамп дал первое после избрания интервью иностранному изданию — британской The Times

В нем он заявил, что переговоры о ядерном разоружении с Россией могут стать первым шагом на пути к снятию санкций. Это первое конкретное заявление Трампа, касающееся линии поведения Америки на возможных переговорах с Россией.

Атом сближает

В интервью изданию The Times избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия антироссийских санкций можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

«Есть санкции против России — давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки. Например, я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — цитирует его Газета.RU. По его словам, от этого могут выиграть обе стороны.

При этом еще в декабре Трамп высказывался в более наступательном ключе, заявляя, что «Соединенные Штаты должны значительным образом расширять и укреплять свой ядерный потенциал, пока мир не пересмотрит свое отношение к атомному оружию». Позже официальный представитель Трампа пояснил, что американский лидер имел в виду не количественное увеличение ядерного арсенала, а «модернизацию сил сдерживания».

Нынешнее заявление Трампа — первое конкретное предложение, которое может стать частью сделки с Россией по отмене санкций.

Трамп не уточнил, о каких договорах может идти речь, но в последнее время переговоры о сокращении ядерных вооружений между Россией и США зашли в тупик.

Последний договор СНВ-3 о сокращении стратегических наступательных вооружений был заключен между США и Россией в 2010 году администрацией президента США Барака Обамы. Договор предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1500 с каждой стороны. Его действие истекает в 2021 году, однако договор допускает возможность продления еще на пять лет.

В американском обществе и прессе договор воспринимался как основа «перезагрузки» отношений с Москвой получившего за год до этого «авансом» Нобелевскую премию мира Барака Обамы и его госсекретаря Хиллари Клинтон. Однако уже через год, после решения Владимира Путина вернуться на пост президента РФ и протестов в Москве, о «перезагрузке» просто забыли.

Помимо вопроса о СНВ, неясна судьба Договора о ракетах средней и малой дальности, подписанного США и СССР в 1987 году. Стороны обвиняют друг друга в нарушении этого договора, и есть опасение, что США или Россия могут выйти из него. В частности, особое недовольство Америки вызывает введение в строй российской стороной комплекса РС-24 «Рубеж» с дальностью полета ракеты от 2 тыс. до 6 тыс. км. Москва считает комплекс межконтинентальным, не подпадающим под действие договора РСМД.

В настоящее время Россия превосходит США по числу ракет с развернутыми боеголовками. У американской стороны их 1367, у российской — 1796, по данным Госдепа США, пишет агентство Reuters.

О чем еще говорил Трамп

России нечего делать в Сирии

В интервью Трамп критически отозвался о вмешательстве России в сирийский конфликт. Он назвал эти действия «очень плохими», так как они «привели к ужасной гуманитарной ситуации». Это заявление идет вразрез с позицией Трампа во время предвыборной кампании. Тогда он заявлял, что президент Сирии ведет борьбу с террористами и что Башар Асад «жестче и умнее» американских лидеров. Трамп также считал, что США и Россия могли бы объединить силы для борьбы с терроризмом в Сирии.

НАТО устарело, но еще послужит

Трамп также повторил свой тезис о том, что НАТО является «устаревшей организацией», однако союз по-прежнему важен для него. Избранный президент заявил, что его не устраивает то, что НАТО не «борется с террором». Вероятнее всего, речь идет о борьбе с исламистами, в которой НАТО как альянс действительно не участвует. Руководство блока неоднократно подчеркивало, что в операции в Сирии страны – члены НАТО участвуют по своему усмотрению.

Трамп также повторил свой основной тезис в отношении военного союза о том, что каждая страна должна отчислять 2% от своего ВВП в бюджет альянса. Ранее он много раз сетовал, что США несут основное бремя расходов на коллективную оборону.

Темы: Россия, США, Отношения России и США
Источник: Газета.RU
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.01.2017, 23:45
Гость: Читайте выше

впрочем о сырьевой игле разговоры идут не переставая с 91 года. Неужели не слышали, что Россия будет делать ?
16.01.2017, 23:33
Гость: blog2038

Вот только не надо делать умное лицо, одно другого не исключает.
16.01.2017, 23:15
Гость: Сергей

"В интервью изданию The Times избранный президент США Дональд Трамп заявил, что снятия антироссийских санкций можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия."
С чего это санкции связаны с сокращением ядерного оружия??
Санкции родили на пустом месте, т.е. они пустое место. А СЯО не соизмеримо с пустотой.
Все комментарии (91)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.