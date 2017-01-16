Порошенко распорядился подать иск против РФ в Международный суд ООН

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны подать в Международный суд ООН иск против России. По мнению Киева, российская сторона нарушает конвенции о противодействии финансированию терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

На официальном сайте президента Украины отмечается, что Киев провел очень тщательную подготовку. В настоящее время досудебный процесс полностью завершен, все документы готовы к отправке в Гаагу.

По словам Порошенко, он лично контролирует все предыдущие иски, поданные против России. В них Украины обвиняет РФ в конфискации имущества в Крыму, захвате месторождений, препятствии рыболовству, нанесении экологического ущерба.

На протяжении почти трех лет Киев продолжает утверждать, что Крым аннексирован Россией. Москва опровергает эти обвинения, подчеркивая, что вхождение полуострова в состав РФ основано на волеизъявлении его населения и с полным соблюдением норм международного права.

