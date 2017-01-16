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Порошенко распорядился подать иск против РФ в Международный суд ООН

19:08 16.01.2017
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны подать в Международный суд ООН иск против России. По мнению Киева, российская сторона нарушает конвенции о противодействии финансированию терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

На официальном сайте президента Украины отмечается, что Киев провел очень тщательную подготовку. В настоящее время досудебный процесс полностью завершен, все документы готовы к отправке в Гаагу.

По словам Порошенко, он лично контролирует все предыдущие иски, поданные против России. В них Украины обвиняет РФ в конфискации имущества в Крыму, захвате месторождений, препятствии рыболовству, нанесении экологического ущерба.

На протяжении почти трех лет Киев продолжает утверждать, что Крым аннексирован Россией. Москва опровергает эти обвинения, подчеркивая, что вхождение полуострова в состав РФ основано на волеизъявлении его населения и с полным соблюдением норм международного права.
 

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН), Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 07:05
"Профессору"

А ты читал Устав ООН? Обрати внимание на статью о желании народа самоопределиться с кем жить. А ты видел документы крымчан, определяющие права людей на самоопределение согласно международному праву? И наконец, ты разговаривал с крымчанами? "Знаток" ты наш.
17.01.2017, 06:03
Вообще

Россия имела право вернуть Крым и без Референдума, когда Хрущёв передал Крым Украине он не спрашивал ни у кого хочет этого население Крыма или нет. Крым по праву был российский и он должен был вернуться в состав России, а все эти потуги Порошенко и прочих нациков ни что иное как агония по не принадлежащему Украине Крыму.
17.01.2017, 05:45
Должна и будет ликвидирована

Поверьте это произойдёт очень скоро. Не берусь обозначить конкретные сроки, но мы с вами это событие увидим своими глазами.
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