Украинцев в Польше ждут погромы

Межнациональное противостояние может в любой момент перерасти в столкновения

Польша находится на пороге антиукраинских погромов. Об этом в газете Wyborcza пишет президент отделения правозащитной организации Homo Faber в польском Люблине Анна Добравска. По мнению правозащитницы, отношение поляков к украинцам не было настолько плохим с 1989 года.

«Презрительные выпады в отношении украинцев… Презрительные насмешки, презрительные тексты, презрительные трактовки — это касается и представителей власти — полностью овладели поляками», — сказала Добравска.

Она пояснила, что в Польше устоялось отношение к украинцам как людям второго сорта, слугам поляков: «Этот стереотип довольно прочно засел в общественном польском сознании».

Кроме того, правозащитница отметила, что правительство страны делает многое для усиления противостояния поляков и украинцев, в частности, замалчивая факты ксенофобии и расизма

При этом Добравска назвала и другую причину такого отношения поляков к украинцам.

«Только меньшинство видит Польшу многонациональным государством. Сначала поляки поставили условие евреям: если хотите жить в наших городах, то состригите пейсы и говорите на нашем языке, и евреи даже поменяли свои фамилии. Теперь очередь за украинцами», — добавила она.

Добравска также рассказала о своем общении с многими украинскими семьями, живущими в польском Перемышле.

«Я была там, разговаривала с украинскими семьями. Они очень долго живут в Польше, многие родились здесь и не хотят никуда уезжать. Но многие сейчас живут, ощущая угрозу, они боятся за своих детей, предчувствуя украинские погромы», — написала она.

27 июня 2016 года польские правые радикалы в Перемышле пытались разогнать демонстрацию украинцев, пришедших на местное кладбище почтить память членов Украинской повстанческой армии (УПА)* и сечевых стрельцов. Поляки встретили митингующих лозунгами: «Перемышль — всегда польский!», «Найдется палка на бандеровское рыло!» и «Бандеровцы и их сторонники — вон из Польши!». Из толпы им ответили: «Еще Польша не погибла, но уже недолго!». После чего между участниками марша и активистами начались столкновения, которые, впрочем, быстро удалось погасить охранявшей шествие полиции.

10 декабря того же года в Перемышле состоялся ежегодный «Марш перемышльских и львовских орлят», в котором участвовали польские патриотические и националистические организации. Во время мероприятия звучали антиукраинские лозунги, в частности «Смерть украинцам» и «Перемышль, Львов — всегда польские». Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев осуждает антиукраинские лозунги, звучавшие во время марша в польском Перемышле, и намерен добиться от Варшавы расследования инцидента.

Перемышль (польск. Пшемысль) — город на юго-востоке Польши, в Западной Галиции на границе с Украиной. Он неоднократно переходил из рук в руки и становился ареной жестоких битв. За всю историю своего существования побывал в составе Киевской Руси, Польши, Австро-Венгрии, СССР. В 1945 году окончательно возвращен Польше с переселением местного украинского населения в СССР. Украинские националисты до сих пор считают город своим.

— Если учесть, что Gazeta Wyborcza, написавшая об этом, находится в оппозиции к нынешнему польскому руководству, можно предположить, что представленные сведения несколько преувеличены, — считает старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

— Едва ли в Польше возможны какие-либо украинские погромы. Другое дело, что проблема есть, и травля местных украинцев на волне показательной бандеризации выходцев с Украины вполне возможна. Для поляков прославление Степана Бандеры, которого они считают террористом и военным преступником — больной вопрос.

Отношение к украинцам в Польше — как к бедным родственникам. Родство между двумя народами признаётся, но равными себе поляки украинцев не считают. Можно вспомнить, что само слово «быдло» — польское, и его употребляли польские помещики по отношению к украинским крестьянам. С тех пор нравы смягчились, но суть осталась прежней.

— Что, по-вашему, стало причиной конфликта в Перемышле летом прошлого года? Кто спровоцировал его и зачем?

— Трудно сказать, кто начал конфликт. Как это часто бывает — слово за слово, началась перепалка, а затем уже пошло «стенка на стенку». И поляки, и украинцы считают город своим — слишком много раз Перемышль переходил из рук в руки. Украинцы, желая показать своё «я», начали кричать бандеровские речёвки, поляки — антибандеровские. Но думаю, что если бы на Украине не взялись за героизацию Бандеры и ОУН-УПА* в целом, обстановка в том же Перемышле была бы куда спокойнее.

— Все дело только в Бандере? Чем еще спровоцировано отношение полякам к украинцам, и какого они сами ждут отношения, стремясь получить неквалифицированную работу в Польше любой ценой?

— Поляки относятся к украинцам как к очень дешёвой и необразованной рабочей силе. Они ведь видят не профессоров из Харькова или Одессы, а преимущественно население деревень и райцентров Галиции и Западной Волыни, к тому же порой ведущее себя по-хамски… С учётом той нищеты, которая сегодня есть на Украине, украинцы действительно рады возможности поработать в Польше, где зарплаты в несколько раз выше. Отношения к себе они хотят, как к равным, но мечтать — не вредно. Отношения себе как к равным в Польше они не добьются ещё долго.

— По словам Добравски, только меньшинство видит Польшу многонациональным государством. Так ли это? Насколько в целом националистические настроения сильны в Польше? Проявляется ли это только по отношению к украинцам или нет?

— Поляки — народ с огромной степенью национализма. Они видят Польшу исключительно польским национальным государством. Просто украинцы — крупнейшее национальное меньшинство, выступающее в роли лакмусовой бумажки. Но можно упомянуть о том, что Польша категорически отказывается признавать отдельными нациями силезцев (на юго-западе страны) и кашубов (на северо-западе), считая их частью польского народа. И к немцам, и к евреям, и к литовцам поляки относятся не очень хорошо. Про русских и говорить нечего…

— В Польше действительно наблюдается волна националистических настроений, что видно из результатов выборов, — отмечает директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

— А любой национализм приводит к разжиганию конфликтов с главными этническими меньшинствами. Раньше главными жертвами были евреи. Теперь вторым по численности этносом Польши стали украинцы, и их доля за последние годы значительно выросла. Это обязательно должно привести к трениям.

— Чем вызвано это отношение? Только ли реабилитацией идей Бандеры на Украине?

— Нет, это вызвано не только возрождением бандеровщины на Украине, хотя и этот факт не второстепенен. Но не надо забывать: поляки продолжают массово уезжать в Старую Европу, на их место работодатели вынуждены брать все больше и больше нищих украинцев (преимущественно — заробитчан Галичины). Это создает массу конфликтов на бытовом уровне. В отличие от стран Старой Европы, Польша фактически не ведет никакой политики адаптации мигрантов, не защищает права приехавших гастарбайтеров. Чем больше будет усиливаться наплыв галицких люмпенов в Польшу, тем сильнее будут трения…

— Почему политики на Украине, героизируя Бандеру, сами способствуют разжиганию антиукраинских настроений в Польше, а потом удивляются, что «их последний адвокат в Европе» их жестко осаживает?

— Политики на Украине вообще давно потеряли чувство реальности и совершенно не представляет, как устроена Европа и Евросоюз, в который они якобы идут. Киев свято уверен, что весь мир, включая Европу, что-то должен Украине (об этом украинские политики заявляли неоднократно вслух). Отсюда — и постоянное удивление этих политиков, когда поляки протаскивают в Европарламенте резолюции с осуждением героизации бандеровщины и УПА.

— Есть ли способ достичь исторического примирения между украинцами и поляками? Когда и как это произойдет?

— Ну, давайте говорить, что пока и войны-то между ними нет. Пока поляки больше боятся Россию, чем презирают Украину. А поскольку они видят в Украине «анти-Россию», то вынуждены ее поддерживать. В далекой же перспективе всем нам все равно придется искать формулы мирного сосуществования — и полякам, и украинцам, и русским. Я думаю, все знают немало примеров, как исконные враги становились самыми близкими союзниками и наоборот…

*Верховный суд России решением от 17.11.2014 признал ОУН-УПА экстремистскими организациями. Их деятельность на территории России запрещена.