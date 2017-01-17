Ле Пен в третий раз за полгода пообещала признать Крым российским

Кандидат в президенты Франции, лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать Крым частью России. На сей раз она заявила об этом в интервью газете «Известия».

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским», — заявила она.

Об этом же Ле Пен говорила и 3 января, в интервью BFMTV. Тогда она сказала, что присоединение Крыма к России не было «незаконным». «Я не верю, что это была нелегальная аннексия: там прошел референдум, жители Крыма хотели присоединения к России», — сказала политик.

Это заявление вызвало резкую реакцию в Киеве, где Ле Пен пригрозили закрыть въезд на территорию Украины.

В сентябре 2016 года в интервью «РИА Новости» лидер «Национального фронта» также пообещала, что в случае избрания президентом признает присоединение Крыма.

До этого Ле Пен также несколько раз выступала за признание присоединения Крыма к России.

В феврале 2016 года издание The Times со ссылкой на заявление казначея «Национального фронта» сообщила, что партия обратилась за финансовой помощью к России. Для финансирования кампании по выборам президента и депутатов парламента партии необходимо было изыскать €27 мл​н в ситуации, когда французские банки отказались предоставлять ей займы.

Издание также ссылается на сообщение радиостанции Europe 1, чьи источники в Кремле рассказали, что Россия, скорее всего, удовлетворит эту просьбу. В ноябре 2014 года Le Figaro сообщила, что партия Ле Пен договорилась о получении кредита в €9 млн в Первом чешско-российском банке (ПЧРБ). Издание утверждало, что договоренность была достигнута еще в сентябре 2014 года, а информацию о соглашении подтвердил казначей «Нацфронта» Валлеран де Сен-Жюст.