ВВС Нигерии ошибочно разбомбили лагерь беженцев

ВВС Нигерии ошибочно нанесли авиаудар по лагерю беженцев. В результате погибли свыше 100 человек, сообщает издание The Telegrapgh со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел неподалеку от камерунской границы. Предполагалось, что удар будет нанесен по боевикам террористической группировки «Боко Харам». По словам генерала Лаки Ирабора, военные полагали, что террористы находятся именно в данном районе.

Он добавил, что точное количество жертв авиаудара пока не установлено. Однако в их числе есть представители Международного комитета Красного Креста и организации «Врачи без границ».

Группировка «Боко Харам» действует на территории Нигерии, Камеруна, Чада и нигера. Около двух лет назад она присягнула на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

