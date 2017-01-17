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Додон допустил отказ от соглашения об ассоциации с ЕС

19:03 17.01.2017
Изображение с сайта patriot.md
Изображение с сайта patriot.md
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Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для страны оказалось бесполезным подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, потому оно может быть аннулировано.

«Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало», - цитирует «Интерфакс» высказывание Додона в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что страна «потеряла российский рынок» и в то же время снизились объемы экспорта в ЕС.

Додон добавил, что неоднократно выступал против подписания соглашения и выразил надежду на его аннулирование после следующих парламентских выборов.

Молдавский лидер также отметил, что отношения с ЕС нельзя строит на антироссийской риторике. «Не надо дружить с Западом против Востока, так же как и нельзя дружить с Востоком против Запада, - заявил он. По его словам, Кишинев не будет «полностью и категорически» приостанавливать отношения с ЕС и при этом намерен возобновить стратегическое партнерство с Россией, сообщает ТАСС.

Додон в настоящее время находится в столице России. Ранее он неоднократно заявлял, что его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства будет именно визит в Москву.
 

Темы: Россия, Молдавия, Международные отношения, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 23:12
Гость: дан

ну что же -у России шея большая и крепкая Посадит еще и Молдову на эту шею Места всем хватит так что Вы держитесь Скоро Молдова кредиты начнет просить и отказать нельзя будет
17.01.2017, 22:37
Гость: 1

А чей это копирайт?
17.01.2017, 21:23
Гость: да кому вы

нужны на западе-*младо-европейцы*? ИХ рынок перенасыщен своими продуктами питания,только и смогут установить смешные квоты - для Молдовы,например- 2тонны чеснока или 5 тыс.бутылок *Белого аиста* в ГОД....,так что мужайтесь и смотрите БОЛЬШЕ на ВОСТОК!!!!
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