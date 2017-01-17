Додон допустил отказ от соглашения об ассоциации с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что для страны оказалось бесполезным подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом, потому оно может быть аннулировано.

«Я считаю, что это соглашение для Молдовы никаких плюсов не дало», - цитирует «Интерфакс» высказывание Додона в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что страна «потеряла российский рынок» и в то же время снизились объемы экспорта в ЕС.

Додон добавил, что неоднократно выступал против подписания соглашения и выразил надежду на его аннулирование после следующих парламентских выборов.

Молдавский лидер также отметил, что отношения с ЕС нельзя строит на антироссийской риторике. «Не надо дружить с Западом против Востока, так же как и нельзя дружить с Востоком против Запада, - заявил он. По его словам, Кишинев не будет «полностью и категорически» приостанавливать отношения с ЕС и при этом намерен возобновить стратегическое партнерство с Россией, сообщает ТАСС.

Додон в настоящее время находится в столице России. Ранее он неоднократно заявлял, что его первой зарубежной поездкой в качестве главы государства будет именно визит в Москву.

