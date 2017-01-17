ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию по «закону Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека признал, что «закон Димы Яковлева» дискриминирует американцев в праве на усыновление российский детей, сообщает РБК со ссылкой на решение по 16 жалобам, которое опубликовано во вторник, 17 января, на сайте Страсбургского суда.

Гражданам США присуждена компенсация в размере €75 тыс. — по €3 тыс. каждой семье. Россия также должна компенсировать судебные издержки — в общей сложности $14,5 тыс., то есть по $600 каждой семье, кроме одного заявителя (ему издержки компенсированы в размере $186). ЕСПЧ признал, что права заявителей были нарушены, поскольку их лишили права принять детей в семью, когда они уже установили с ними связь. Кроме того, «закон Димы Яковлева» не должен был распространяться на процедуры усыновления, которые были начаты к моменту его вступления в силу.

Жалобы подали 45 граждан США из различных штатов (Юта, Монтана, Джорджия, Небраска, Иллинойс и т.д.). Во многих семьях уже живут приемные дети. Американцы планировали усыновить 27 детей из российских регионов. В материалах отмечается, что все они начали оформлять необходимые документы с 2010 по 2012 год. Большинство детей, которых должны были усыновить американцы, страдают от серьезных заболеваний, вызывающих нарушения в развитии и требующих специальной медицинской помощи. Среди детей есть и ВИЧ-инфицированные.

Американские семьи в большинстве случаев получили подтверждения от властей, что они подходят для усыновления и что детей невозможно передать в российские семьи. Также заявители провели несколько дней в детских домах и встретились с детьми. Сироты успели привязаться к приемным семьям, отмечается в материалах ЕСПЧ. Кроме того, в одном случае речь идет об усыновлении ребенка, брат которого уже жил в этой же приемной семье.

К концу 2012 года заявители выполнили все условия и почти завершили процедуру усыновления, когда был принят «закон Димы Яковлева». Попытки оспорить акт в российских судах оказались безуспешными, после чего истцы приняли решение обратиться в ЕСПЧ.

В жалобах указано, что российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни (ст.8 Европейской конвенции по правам человека). Также был нарушен запрет на дискриминацию и на пытки (ст.14 и 3 конвенции).



