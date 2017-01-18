Википедия: доверяй, но проверяй!

О чем молчит популярная электронная энциклопедия

Википедия в представлении не нуждается. Это одна из самых популярных интернет-энциклопедий, которая в ближайшем будущем может превратиться в один из главных источников информации. Появившись на рубеже тысячелетий, Википедия твердой поступью вошла в нашу интеллектуальную жизнь и прочно в ней обосновалась. Ссылка на этот ресурс уже никого не удивляет, а фразу «Так говорит Википедия!» приходится слышать все чаще и чаще.

Из всех проектов фонда «Wikimedia Foundation Inc» энциклопедия Wikipedia является, пожалуй, самым знаменитым и обласканным. Кто бы что ни говорил, но Википедия – мощный электронный ресурс, содержащий в своих электронных закромах информацию практически обо всем на свете. Объем информации, заключенный в этом электронном ресурсе, просто поражает воображение: более 40 миллионов статей. По состоянию на июнь 2016 года разделы Википедии написаны на 295 языках мира! При этом интернет-сайт Википедии является пятым по посещаемости сайтом в мире.

Но наряду с очевидными достоинствами у этой электронной энциклопедии имеются и слабые места. Вот их-то и можно использовать в неблаговидных целях, превратив тем самым Википедию в средство утонченной пропаганды, способное постепенно изменять общественное мнение, переформатировать историческую правду и прививать искаженные идеи.

Как это делается? Об этом и пойдет речь.

Юрий Гадюкин: «Там, где бродят тракторы»

Творцы Википедии честно признают: их детище несовершенно. Например, на странице «Википедия: Справка» написано черным по белому: «Помните, что вы пользуетесь Википедией на свой страх и риск!». Составители даже дали специальную статью под названием «Reliability of Wikipedia» (Надежность Википедии), в которой сами признали (и это, действительно, делает им честь!), что наряду с правдивой информацией, в Википедии вполне можно наткнуться на информацию ложную, которую могут сварганить неустановленные лица, бросающие тень на честных, порядочных и компетентных редакторов этой энциклопедии. Вот лишь несколько примеров фальсификаций, которые появлялись в разное время на страницах этого электронного ресурса.

Пожалуй, одной из самых забавных была статья в англоязычном разделе Википедии о «Бихолимском конфликте» (Bicholim conflict), появившаяся в 2007 году и даже удостоенная статуса «Хорошая статья» (Good article). В ней говорилось о войне, будто бы разразившейся на территории Индии в 1640 –1641 годах.

Такой войны никогда в истории не было. Однако статья о «Бихолимском конфликте» все же провисела в Википедии более пяти лет и была удалена лишь в 2012 году.

Фальсификаторы не обошли вниманием и российскую тему. Вот, например, в 2009 году в англоязычном разделе Википедии появилась статья о неком «советском кинорежиссёре Юрии Гадюкине». Этот фейк продержался более трех лет – статью удалили в 2013 году (емкое слово «фейк» в переводе с английского означает «подделку», «обман», «мошенничество»). Интересно заметить, что статья из Википедии об этом человеке-фантоме ссылалась на вполне реальный внешний источник, существующий и сейчас на просторах Интернета. Статья из Википедии уверяла, что Юра Гадюкин, мол, появился на свет в Ленинграде, а в возрасте двадцати трех лет сбежал в туманный Альбион. В Советском Союзе Юрий якобы успел снять фильм «Там, где бродят тракторы» (нелепое название этой киноленты по своей стилистике уж больно подозрительно перекликается с названием картины «Дед Пахом и трактор в ночном» из «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова).

Ну и, конечно же, фальсификаторы не могли не затронуть тему «русской мафии». Так, в 2009 году в англоязычной Википедии появилась фейковая статья под суровым и пугающим названием «Nevsky (Russian mafia)» [Невский (Российская мафия)], которая повествовала об организованной преступной группировке, будто бы действовавшей одновременно на территории США и России.

Преступники якобы «постоянно вели войны с конкурирующими ОПГ». И эту статью удалили из Википедии относительно недавно – лишь в 2015 году!

В свое время в Википедии появлялось и много других статей-фальсификаций, например, о выдуманном божестве австралийских аборигенов под именем «Джар’Эдо Уэнс» (продержалась более девяти лет прежде, чем ее заметили и удалили), о фантомном «профессоре биоэтики и корейского языка» некоем Шоне Манне (провисела более девяти лет), о никогда не существовавших британских музыкальных коллективах «Напалмовый мозг» (Napalm Brain) и «Кровавый орел» (Blood Eagle).

Как это работает

Сфальсифицированные или искаженные статьи, помещенные в Википедию, потенциально могут стать мощным средством информационной войны.

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, какой урон может нанести сфальсифицированная или искаженная информация, помещенная в знаменитую электронную энциклопедию.

Итак, 17 июня 2005 года в англоязычной Википедии появилась статья, посвященная человеку по фамилии «Gregory Namoff» (Грегори Намофф). Чем же прославился этот человек-фантом? Оказалось, что он являлся «всемирно известным инвестиционным банкиром», «кандидатом на пост сенатора США» и – внимание! – «второстепенным участником Уотергейтского скандала», т.е. грандиозного политического скандала, разыгравшегося в США в начале 70-х годов. (Напомним, что суть этого скандала заключалась в следующем: президента-республиканца Ричарда Никсона обвинили в том, что его люди нелегально установили прослушку в вашингтонском комплексе «Уотергейт», в котором был расположен штаб кандидата от Демократической партии Джорджа Макговерна. Скандал получился настолько громким, что в результате президент-республиканец Никсон вынужден был уйти в отставку).

А теперь самое главное. Представьте, что в наше время какой-нибудь американский студент зайдет в Википедию и узнает, что в грандиозном Уотергейтском скандале засветился некто «Грегори Намофф» с явно «русской фамилией» (заметим, что в США действительно есть фамилия российского происхождения Наумофф). И всю эту информацию студент узнает в тот самый момент, когда проигравший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон пытается раздуть некое подобие Уотергейта, обвиняя республиканца Дональда Трампа в том, что ему, мол, помогали «российские хакеры», которые якобы «взломали электронную переписку и базу данных Демократической партии».

Понятно, что похожая на российскую фамилия «Намофф» вполне может стать именно той каплей, которая лишний раз намекнет на «русский след» и тем самым лишний раз уверит нашего американского студента в том, что «русские всегда вмешиваются» во внутриполитическую жизнь США.

Но не волнуйтесь, на этот раз все вроде бы обошлось: статья об «участнике Уотергейта» Грегори Намоффе была удалена из Википедии в январе 2015 года, провисев на сайте более девяти лет.

Использование стопроцентной лжи, рассмотренное на примерах выше, – это только один из приемов информационной войны, причем не столь эффективный. В наше время стопроцентная ложь уже не столь активно используется, поскольку обществу продвинутых «юзеров», обладающих, как правило, высшим образованием, не так-то просто заморочить головы. Все эти фейковые статьи о «Юрии Гадюкине», «Грегори Намоффе» и «Бихолимском конфликте» вызывают недоумение, а то и ухмылку не только у специалистов, но даже у мало-мальски подкованных граждан, закончивших среднюю школу.

Но вот на сцене появляются более утонченные и изысканные методы информационной обработки масс, которые, будучи внедрены в Википедию, словно вирус, способны подчас сбить с толку даже профессионалов. Что имеется в виду? Оказывается, продвигать ту или иную идею можно вполне легальными способами, которые прекрасно работают в информационном противостоянии. Вот лишь некоторые примеры.

Пример 1. Статья «Бессмертный полк»

Поистине величественное, грандиозное явление – Бессмертный полк. На улицы вышли в буквальном смысле сотни тысяч граждан России. Бессмертный полк прекрасно показал, что граждане России и республик бывшего СССР внесли решающий вклад в освобождение Европы и всего мира от нацизма. Как тут не вспомнить провидческие слова Высоцкого, будто специально написанные про Бессмертный полк: «Наши павшие – как часовые».

В русскоязычной Википедии есть статья о Бессмертном полке. Есть параллельные статьи на болгарском, испанском, немецком, татарском языках, но вот что интересно: статьи на английском языке – нет. Правда, имеется английская статья под названием «2015 Moscow Victory Day Parade» (Парад Победы на Красной площади в 2015 году), где словосочетание Бессмертный полк встречается лишь два раза, без упоминания того, что на улицу вышли сотни тысяч граждан, не говоря уже о фотографиях.

Бессмертный полк перечеркивает всю блеклую аргументацию тех, кто пытается принизить решающую роль Советского Союза, а, следовательно, и России, в разгроме Третьего рейха. Но пользователи английской Википедии – а это один из самых популярных интернет-ресурсов в мире – ничего о Бессмертном полке не узнают.

Не увидят они и фотографию сотен тысяч россиян, шествующих по Тверской улице на Красную площадь. Без сомнения, этот снимок поистине мог бы поразить воображение и шокировать жителей Запада, которые не могут поверить, что Победа досталась такой кровавой ценой.

Итак, получается, что редакторы английской Википедии просто не заметили сотен тысяч людей, вышедших на улицы многих городов России и других стран мира? Пусть так. Зато они заметили российского «художника-акциониста» П. Павленского. В Википедии его скандальному творчеству посвящены статьи на десяти языках, причем английская статья – достаточно объемна и сопровождается большим количеством ссылок на различные источники.

Пример 2. Статья «Пакт Молотова – Риббентропа»

Пакту Молотова – Риббентропа, подписанному в 1939 году, уделяется самое пристальное внимание в некоторых западных странах, особенно в Польше. Однако и сама Польша в 1934 году подписала соглашение с нацистской Германией – так называемую «Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей» (пакт Пилсудского – Гитлера). Как же освещает эти два события Википедия на польском языке? Нет-нет, оба эти исторические события в нее вошли. Интереснее другое – то, как именно они представлены. Оказывается, по-разному.

Так, статья о пакте Молотова – Риббентропа намного больше и содержательней. Она сопровождается красочными фотографиями, призванными пробудить отрицательные эмоции. В самом начале читатель натыкается на фото И. Сталина, пожимающего руку И. Риббентропу 23 августа 1939 года. Ниже приведены карты раздела Польши и еще несколько фотографий. Однако статья о пакте между Пилсудским и Гитлером скромна: всего шесть абзацев, никаких карт и фотографий – словом, никаких эмоций не вызывает.

Доскональный анализ содержания обеих статей оставим другим исследователям. Остановимся лишь на одном из приемов использования утонченного и изысканного искажения информации – тихого и незаметного. Этот прием используется уже в самом начале этих двух статей – в заголовках. Давайте их сравним.

Так, в польскоязычной статье о пакте Молотова – Риббентропа говорится, что он является пактом о ненападении, подписанным – обратите внимание! – «между Германским III Рейхом (III Rzeszą Niemiecką) и Союзом Советских Социалистических Республик». Однако в статье о пакте Пилсудского – Гитлера между III Рейхом и Польшей сказано лишь, что это всего лишь декларация «польско-германская (polsko-niemiecka)». Обратите внимание: не декларация, подписанная между III Рейхом (который возник в 1933 году) и Польшей, а всего лишь документ, подписанный между Польшей и Германией.

Редакторам польскоязычной Википедии следовало бы придерживаться однообразия, выбрав один из вариантов: по правилам логики, надо в обеих статьях использовать одинаковые названия – если в статье о пакте Молотова – Риббентропа упоминается «Германский III Рейх», то и в пакте Пислудского – Гитлера тоже надо писать «Германский III Рейх». В противном случае, читатель может подумать, что СССР и Польша подписали договоры с разными странами.

Пример 3. Статья «Троицкая осада»

Речь идет о героическом сопротивлении защитников Троице-Сергиевой лавры войскам Лжедмитрия II во времена польско-литовской интервенции (1608 – 1609 гг.). Несмотря на огромные потери, Троицкий монастырь так и не был взят польско-литовским войском. Но, увы, на польском языке такой статьи нет.

Пример 4. Статья «Польско-литовская оккупация Москвы»

Странно, но на польском языке такой статьи тоже нет.

Неудивительно, что поляки, знающие только о пакте Молотова – Риббентропа и разделах Польши, но не знакомые с Троицкой осадой, польско-литовской оккупацией Москвы и прочими событиями 1612 года, вполне могут прийти к выводу о «природной агрессивности русских».

Пример 5. Статья «Огинские»

Польский княжеский род Огинских, к которому принадлежит и Михаил Клеофас (автор знаменитого «Полонеза Огинского»), происходит от святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского, который был казнен Батыем на отказ поклониться идолам. Однако в польскоязычной Википедии сказано лишь, что род Огинских происходит от «черниговского колена династии Рюриковичей» (czernihowskiej gałęzi dynastii Rurykowiczów), а о святом Михаиле Всеволодовиче информации нет, иначе получится, что автор «Полонеза Огинского» – прямой потомок русского святого.

Пример 6. Статья «Миссис Хадсон»

Вы удивитесь, но такая статья в Википедии на английском языке попросту отсутствует. Она есть на французском, корейском, португальском, шведском, румынском, русском и даже на казахском и украинском – но нет английского варианта. Почему? Неужели оттого, что придется опять упоминать о талантливой исполнительнице этой роли Рине Зеленой?

Пример 7. Статья «Творожный сырок»

Речь идет о любимом лакомстве россиян – глазированном сырке. Родина глазированного сырка – та часть СССР, которая сейчас называется Россией. Он появился в 1920-х годах.

Но в англоязычной статье о нашем сырке (см. «Curd snack») родина сырка – Россия – вообще не упоминается, а слова «Россия» и «русский» отсутствуют. В самом начале статьи английское слово «Curd snack» (сырок) почему-то дублируется в скобках еще и на эстонском, латышском и литовском языках – но не на русском! Почему?

Зато в статье из англоязычной Википедии про Степана Бандеру его имя «Бандера» приводится сразу на трех языках – в том числе и на русском («Ukrainian: Степан Андрійович Бандера, Polish: Stepan Andrijowycz Bandera, Russian: Степан Андреевич Бандера)». Зачем приводить эту фамилию на русском и польском?

Кроме того, статья уверяет, что наш любимый российский глазированный сырок «был популярен в странах Восточного блока», а «похожие на него продукты производятся в других частях Европы и Ближнего Востока».

Правдивее всех оказалась японская Википедия, в которой указано единственное японское название этого продукта – «сирооку», которое происходит от русского «сырок» и является «российскими сладостями» (Росиа-но о-каси).

«Осторожно, Википедия!»

Сбылись мечты писателей-фантастов: в наше время правят бал электронные энциклопедии, а бумажные – почтительно отходят на задний план. И теперь, пословица «Что написано пером, не вырубишь топором», кажется, теряет свою актуальность, ведь информацию, написанную «электронным пером», можно всегда подправить – в нужное время в нужном месте.

Википедия – это самая большая в мире электронная энциклопедия, которой позавидовали бы энциклопедисты эпохи Просвещения. Википедия – источник, ссылка на который очень часто предлагается, как правило, на первых страницах таких поисковиков, как Google или Yahoo. Википедию используют школьники, студенты, учителя, ученые, журналисты – все, кому хотелось бы пополнить багаж знаний.

Однако, знакомясь с содержанием Википедии, – этого действительно единственного в своем роде источника информации – было бы неплохо почаще вспоминать одну из любимых поговорок американского президента Рональда Рейгана: «Doveryai, no proveryai!».