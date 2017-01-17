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Президент Молдавии выразил готовность к конструктивному диалогу с Россией

13:37 17.01.2017
Фото с сайта peoples.ru
Фото с сайта peoples.ru
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Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с Москвой, сообщает РИА «Новости».

«Мы настроены на конструктивный диалог, мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы», — заявил Додон.

Также, политик выразил надежду на то, что в ходе его нынешнего визита в Москву удастся обсудить сотрудничество двух стран в торговой сфере, урегулирование ситуации в непризнанной Приднестровской республике и вопросов миграции.

Ранее сообщалось о том, что у Додона в Москве планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: Россия, Молдавия, Международная политика
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Комментарии читателей
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17.01.2017, 19:55
Леня

Этот кажется поумнее будет своих предшественников. России не помешают хорошие отношения с соседом.
17.01.2017, 19:07
Крутой

Теперь осталось уговорить приднестровских олигархов согласиться на то, чтобы Приднестровье подчинялось Кишинёву и отстёгивало в бюджет Молдовы. Все беды упираются в амбиции и интересы конкретных людей, не желающих терять своё бабло.
17.01.2017, 14:33
Контрразведчик

Верните нам Русское Приднестровье. Молдоване-цыгане, Русские люди не хотят с вами иметь дело.
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