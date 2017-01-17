Президент Молдавии выразил готовность к конструктивному диалогу с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с Москвой, сообщает РИА «Новости».

«Мы настроены на конструктивный диалог, мы прагматичны, мы понимаем, что у нас есть реальный шанс решить или начать решать некоторые проблемы», — заявил Додон.

Также, политик выразил надежду на то, что в ходе его нынешнего визита в Москву удастся обсудить сотрудничество двух стран в торговой сфере, урегулирование ситуации в непризнанной Приднестровской республике и вопросов миграции.

Ранее сообщалось о том, что у Додона в Москве планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным.