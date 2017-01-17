Польша встала поперёк Нового шёлкового пути

Министр обороны Польши назвал этот проект «новой социалистической империей, объединяющей Германию, Россию и Китай»

Польша выступила против китайского проекта Нового шёлкового пути, целью которого является инфраструктурная и экономическая интеграция Евразии и Европы.

Китай, как известно, заинтересован в выходе своих производителей на европейские рынки, в освоении трансевразийских транспортных коридоров, в сокращении сроков поставок китайских товаров в страны Евросоюза с 50 суток (морским путём) до 10-15 суток (сухопутным путём), во включении китайских компаний в транснациональные технологические цепочки.

Все эти задачи и призван решить проект Нового шёлкового пути, который, как предполагалось, пройдёт по территории Казахстана, России, Белоруссии и далее через Польшу в Западную Европу. В принципе, географическое положение Польши позволяет ей быть торговыми воротами «из Китая в Европу», но польское правительство «против». Почему?

«Концепция Нового шёлкового пути и экспансия Китая – это договорённость Западной Европы с Россией и Китаем по исключению из евразийского пространства влияния Соединённых Штатов и ликвидацию геополитической субъектности Польши. Польша, самое большое государство на стыке российско-китайской и немецкой зон влияния, – единственная, кто мог бы создать потенциальную альтернативу этой евразийской сверхсиле», - заявил министр обороны Польши Антоний Мачеревич, замахнувшийся недавно на то, чтобы передвинуть границы Польши на восток.

Ничего не скажешь, заявление очень красноречивое. Оставим пока за скобками открытие паном Мачеревичем существования «российско-китайской» и «немецкой» зон влияния и гипотетических преимуществ пребывания Польши «на стыке» этих зон. Главное то, что из заявления польского военного министра неясно, о чём он радеет больше: о «геополитической субъектности Польши» или всё же о влиянии Соединённых Штатов в Евразии.

Наверное, о втором, поскольку Мачеревич первый из польских официальных лиц объявил, что Варшава будет работать на срыв проекта Нового шёлкового пути. Торгово-экономический союз Европы и Евразии, превращение европейско-евразийских рубежей в рубежи сотрудничества, а не вражды идёт вразрез с политикой США, а следовательно, и нынешнего польского правительства.

Творцы и исполнители такой политики опасаются, что Пекин своими экономическими проектами в Старом Свете отодвинет Новый Свет в сторону. И что станет тогда с нынешней ориентацией Варшавы на Вашингтон?

Пугает Варшаву и перспектива участия Германии в проекте Нового шёлкового пути. Ведь в этом случае на первое место могут выйти Россия с её партнёрами по ЕАЭС и Германия как ведущая держава Европейского союза, а Польшу оставят «пасти задних».

Высказывая такие опасения, А. Мачеревич назвал проект Нового шёлкового пути «новой социалистической империей, объединяющей Германию, Россию и Китай». Что в высшей степени примечательно, он воспроизвёл тем самым страхи, в которых ещё в 1904 году признавался Х.Д.Маккиндер (1) и которые уже более ста лет преследуют британскую (впоследствии американскую) геополитическую мысль.

Кстати, польский министр обороны лично приложил руку к бойкоту плана строительства железнодорожного терминала в Лодзи, где должны были обслуживаться китайские поезда, везущие товары в страны Евросоюза. Инвестиции Китая в этот проект Мачеревич назвал «попыткой ликвидации независимости Польши».

Представитель городской администрации Лодзи Павел Ближнюк, комментируя факт прекращения польско-китайского сотрудничества, прямо указал, что автором такого решения является министерство обороны. Ближнюк уверен: у Лодзи был шанс стать одним из звеньев Нового шёлкового пути и китайские инвестиции дали бы импульс развитию города на десятки лет вперёд, но стараниями пана Мачеревича, этого блюстителя интересов США в Евразии, всё пошло коту под хвост.

Заметим, что дестабилизация Украины отвечает планам Варшавы и с этой точки зрения китайцы десять раз подумают, прежде чем прокладывать ветку Нового шёлкового пути по украинской территории. Будь на Украине мир, Пекин обошёл бы Польшу, зайдя в ЕС через Украину и далее Венгрию, Румынию или Словакию.

А ведь ещё в июне прошлого года в Варшаве состоялся Международный форум Нового шёлкового пути с участием председателя КНР Си Цзиньпина. «Польша и Китай находятся на западном и восточном концах нового евразийского моста в условиях улучшения и модернизации своих экономик», - сказал тогда Си Цзиньпин. Польшу он рискнул даже назвать ключевым партнёром Пекина в Центральной и Восточной Европе. И вот за какие-то полгода польский «ключевой партнёр» повернулся к Китаю спиной.

Проекту Нового шёлкового пути Варшава предпочла проект расширения военного присутствия в Восточной Европе США/НАТО. В ближайшее время в Польшу и Прибалтику из Германии будут переброшены 7 тыс. солдат США и других стран-членов Северо-Атлантического альянса. А министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, находясь с официальным визитом в Вашингтоне, заявил, что чем больше будет американских сил в Польше, тем больше Польша сможет помочь американцам в других частях света.

Это точное обозначение того, что представляет собой у нынешних польских властей «геополитическая субъектность Польши».

(1) Хэлфорд Джон Маккиндер (1861-1947) – английский географ, считается классиком англо-американской геополитики. В работах «Географическая ось истории» (1904) и «Демократические идеалы и действительность» (1919) обосновал «осевое» положение России в Евразии. Ввёл понятие Heartland («материковая сердцевина мира»), которое в концепции Маккиндера эквивалентно понятию «географическая ось истории». Рассматривал Россию/Советский Союз как державу, занимающую в «хартленде» стратегически ключевую позицию