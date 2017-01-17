]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко попросил Китай оказать помощь в возврате Крыма

18:22 17.01.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Президент Украины Петр Порошенко попросил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в возвращении Крыма.

Лидеры двух стран провели встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Порошенко также выразил надежду на содействие Китая в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и «пресечении российской агрессии». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года на основе результатов проведенного на полуострове референдума. Киев его результаты не признает и называет регион «временно оккупированным». Москва подчеркивает, что присоединение Крыма соответствует нормам международного права и дальнейшие дискуссии о его принадлежности вести отказывается.

Боевые действия на Донбассе продолжаются около трех лет Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту и оказании военной помощи ополченцам. В Москве эти обвинения опровергают, отмечая их бездоказательность.
 

Темы: Китай, Украина, Петр Порошенко, Противостояние на Украине 2013-2016, Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2017, 23:54
Гость: Петрович

Украина опоздала, Китай уже оказал помощь в возврате Крыма, - в Россию, проголосовав в ООН против украинского проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" и воздержался при голосовании по вопросу суверенитета Украины над Крымом ...
17.01.2017, 23:15
Гость: Андрей

Как только китайцы вернут себе Тайвань, они сразу займутся Крымом, если только Порошенко удержит свой пост до этого светлого дня. В противном случае, китайцы будут договариваться с Путиным о том, чтобы "Шелковый путь" прошел через Крым минуя Украину. Собственно говоря, для этого и строится крымский мост.
17.01.2017, 21:26
Гость: Роман

и что теперь будем обвинять китайцев за рукопожатие с Порошенко как обвиняли президентов Белоруси и Казахстана?
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.