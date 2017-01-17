Порошенко попросил Китай оказать помощь в возврате Крыма

Президент Украины Петр Порошенко попросил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в возвращении Крыма.

Лидеры двух стран провели встречу в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Порошенко также выразил надежду на содействие Китая в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и «пресечении российской агрессии». Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Си Цзиньпин, в свою очередь, заверил, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года на основе результатов проведенного на полуострове референдума. Киев его результаты не признает и называет регион «временно оккупированным». Москва подчеркивает, что присоединение Крыма соответствует нормам международного права и дальнейшие дискуссии о его принадлежности вести отказывается.

Боевые действия на Донбассе продолжаются около трех лет Украина обвиняет Россию в причастности к конфликту и оказании военной помощи ополченцам. В Москве эти обвинения опровергают, отмечая их бездоказательность.

