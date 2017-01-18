Прощай, Обама, мир тебя не забудет!

Какую же память оставил после себя первый чернокожий президент Америки?

Президентский срок 44-президента США Барака Х. Обамы подходит к концу и через считанные дни он покинет Белый дом.

Фото с сайта wikimedia.org

Когда в 2009 году американцы выбрали первого чернокожего президента, мир буквально рукоплескал США, сделавшим такой выбор. Ведь буквально каких-то шестьдесят лет назад «цветным» в Америке не разрешали ездить в одних автобусах с белыми и посещать одни и те же общественные места. До сих пор не забыта в Америке и такая организация, как Ку-Клукс-Клан, а выражение «суд Линча» давно стало нарицательным.

И вот прошло всего-то ничего, и американский народ, впитывающий свободу с молоком матери, доказал всем и вся, что США, как и раньше, продолжают задавать стандарты демократии и толерантности. И абсолютно свободны от каких-либо расовых предрассудков. Кто в этом сомневается, пусть посмотрит на американского президента.

Восхищенный мир всячески пытался отпраздновать это эпохальное событие. В Индии в честь Обамы изваяли огромный портрет из разноцветного песка, а покойный ныне ливийский лидер М. Каддафи вообще назвал Хуссейныча сыном и предложил сделать его пожизненным президентом США. В общем, всё прогрессивное человечество если и не ликовало, то с надеждой смотрело на Обаму, ожидая от него обещанные предвыборные «ветры перемен».

И ведь Барак Хуссейныч сдержал слово. Взял да и на второй день своего президентства подмахнул указ о ликвидации приснопамятной тюрьмы на военной базе Гуантанамо. Дескать, негоже великой нации – американцам - уподобляться недемократическим варварам, типа нацистов с их концлагерями. Да и деньги немалые на эту тюрьму тратятся, так пусть эти средства лучше пойдут на «социалку».

Но вот незадача… Указ подписан, чернила на нем высохли ещё в январе 2009 года, а тюрьма как существовала, так и существует до сих пор. То ли в США на указы президента плюют с верхушки статуи Свободы, то ли термин «ликвидация» не так понят, но этот указ Обамы до сих пор не исполнен. А может Хуссейныч запамятовал о нём? Не проконтролировал лично его исполнение? Вряд ли. Ведь за годы его президентства ему не один десяток раз напоминали о тюрьме, но он каждый раз делал умное лицо, произносил какие-то ещё более умные фразы, но воз и ныне там.

Интересно, а если бы Обама подмахнул в тот день другой указ? Например, о нанесении ракетно-бомбового удара по какой-нибудь ближневосточной стране. Где доблестная американская разведка разглядела из космоса очередную пробирку со стиральным порошком. Ведь как мы помним, пробирка со стиральным порошком стала веской причиной для уничтожения Ирака, казни С. Хуссейна и создания на иракской территории запрещенного в России квазигосударства ИГИЛ. Что-то подсказывает, что этот указ выполнили бы незамедлительно. Даже с опережением поставленных сроков. Кстати, впоследствии так оно и получилось, когда Каддафи на собственной шкуре пришлось испытать, на какие мерзости способен его названный «сын».

Коль уж речь зашла о войнах и конфликтах последних лет, то удивляет одно странное совпадение – все они начались в период президентства Обамы. Ливия, Сирия, Йемен, Украина - и это не считая бесконечной войны в Ираке и Афганистане. Которые Обама, кстати, обещал прекратить в кратчайшие сроки. За это обещание – не за его исполнение, а именно за обещание – оптимистично настроенные господа из нобелевского комитета выдали авансом Хуссейнычу премию мира. Выглядело это примерно так, как если бы насильнику-убийце, пообещавшему «завязать», присвоили звание лучшего в мире оперативника по раскрытию преступлений насильственного характера.

Впрочем, после всех тех выкрутасов с награждениями, что устраивало жюри, Нобелевская премия давно воспринимается как политически ангажированная. Достаточно вспомнить таких нобелиатов, как Горбачев, Солженицын, Алексиевич и пр.

А ещё Обама запомнился как очень говорливый президент. В США, наверное, ещё не было такого президента, который бы говорил так много и часто. В основном превознося себя и достигнутые его администрацией успехи. Причем за успехи выдавалось всё – от выросшего внешнего долга США до провальной политики в ряде регионов.

Вот и в последнее своей речи Хуссейныч, театрально пуская слезы, не уставая себя нахваливал и убеждал окружающих, что кругом total peremoga. По степени актерского мастерства Обаму способен переплюнуть лишь его верноподанный коллега из одной восточноевропейской страны, в которой, как всем известно, 40 000 лет назад зародилась человеческая цивилизация. Тот тоже любит рассказывать о своих несуществующих достижениях и заниматься саморекламой. Но тому простительно. Говорят, президент великой европейской страны частенько налегает на горилку, а с пьяных глаз какая только ерунда не померещится и в голову не придет?

Еще Обама запомнился своей фразой о величии и исключительности американской нации. Дескать, американцы настолько исключительны, что все остальные на их фоне – просто недоразумение какое-то. Не иначе Хуссейныч начитался трудов одного австрийского господина, который как раз и прославился своими расовыми теориями и рассуждениями об исключительности нации. Именно от Обамы англичане, французы, немцы, голландцы, китайцы и те же самые африканцы – все те, чьи предки и сделали США великой страной, - узнали о своей расовой неполноценности. Ну что тут скажешь? Нобелевку абы кому не дают.

Но больше всего запомнились выходки Хуссейныча в последние месяцы его президентства. То ли госслужба так сильно его состарила, то ли ещё какая напасть одолела, но Обама местами напоминал настоящего лунатика. То хакеры русские ему мерещились, то русские танковые армии на границах с Прибалтикой и Польшей покоя не давали. И уж совсем странно, что Хуссейныч не вспомнил пресловутую пробирку со стиральным порошком, на этот раз подброшенную агентами Кремля прямо в Овальный кабинет.

Но особенно досадили ему хакеры, фактически сорвавшие выборы американского президента. Благодаря неоднократным заявлениям Обамы теперь каждый второй американец знает, что Дональда Трампа усадили в президентское кресло не американские выборщики, а русские хакеры. Когда спецслужбы США ставят на прослушку Ангелу Меркель и еще с дюжину других глав государств – это нормально. Это своего рода проявление заботы о верных союзниках и партнерах. А вот когда кто-то что-то там взламывает, то тут Обама не может сдержать своего негодования. Напоминая того самого остолопа, который винит «домушников» за обворованную квартиру, в которой он сам же и оставил дверь открытой.

Всерьез рассуждая о русских хакерах, Обама не понимает, что выставляет свою же собственную страну в запредельно идиотском виде. Ведь ему, как и другим, хорошо известно, что все ведущие мировые компьютерные компании расположены в США. Благодаря разработкам таких гигантов, как Apple, Google, Microsoft и пр. Америка не только надежно оберегает свои секреты, но и сама может шпионить за всем миром, залезая чуть ли не в каждый дом и закоулок на планете.

И вдруг этого монстра облапошили какие-то русские хакеры? Кто-то может всерьез поверить, что Форт-Нокс способен обворовать школьник-пятиклассник с напильником, молотком и примитивной отмычкой? Судя по всему – может. Барак Х. Обама. Так зовут этого человека. Именно он не уставая твердил и твердит о кознях путинских бойцов виртуального фронта, угрожающих безопасности Америки и подрывающих устои демократии.

Вот почему месть Хуссейныча, по его мнению, была страшна и изощренна – в канун новогодних праздников по его приказу из США вышвырнули 35 российских дипломатов и их семьи. Видимо, дети российских дипломатов как раз и были теми самыми хакерами, обеспечившими Трампу победу на президентских выборах. Именно они, школьники, играючи обошли многомиллиардные хваленые американские защитные программы и, потехи ради, украли личную переписку Х. Клинтон и кучу других секретов её однопартийцев.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ведь именно с легкой руки Обамы даже самый запредельный бред теперь может звучать как официальная позиция целого государства. И не просто государства, а мощнейшей в мире сверхдержавы. Именно Хуссейныч сделал этот тренд общемировым, и теперь неоднократно приходится видеть, как фантазии Д. Оруэлла становятся реальностью. То, что каких-то лет десять назад казалось немыслимым, теперь стало чем-то само собой разумеющимся.

Например, ряд государственных деятелей - не в подворотне или у себя на кухне, а в ООН - совершенно спокойно заявляют о «российской агрессии в Европе». Или о «борьбе» с ИГИЛ коалиции из 68 стран. И над ними никто не смеется, не крутит пальцем у виска, а наоборот, слушают с серьезным видом. Точно с таким же серьезным видом Обама говорит о русских хакерах. Про такое понятие, как доказательная база, все почему-то дружно позабыли и готовы верить абсолютно любому упоротому бреду.

Это и есть главное достижение Обамы на посту президента США. Не закрытие тюрьмы в Гуантанамо и не прекращение войн на Ближнем Востоке, а перевод мировой политики в виртуальный мир. Где любая самая фантастическая сплетня и вброс отныне обретают статус непреложного факта.

Лунатик-президент смог «отформатировать» и полмира под свои «лунные» стандарты - достаточно посмотреть на некоторых глав стран Евросоюза, министров и прочих деятелей, для которых лунатизм также стал нормой жизни.

Обама уходит, но его подаренная миру «лунная политика» останется надолго, если не навсегда.