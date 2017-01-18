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Россия и Турция проводят первую совместную операцию против ИГ

19:26 18.01.2017
Фото с сайта kremlin.ru
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ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), заявил на брифинге начальник главного оперативного управления российского Генштаба генерал-лейтенант Сергей Рудской.

Операция, согласованная с сирийской стороной, проходит в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4, передает РИА Новости.

Они наносят удары по 36 объектам, добавил Рудской. "Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.

Темы: Россия, Сирия, Турция, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 21:13
Гость: Предполагаю, что россиянские войска

погибнут в полном составе при двойном ударе в тыл и со всех сторон.
18.01.2017, 20:55
Гость: кенто

" И ходят головы их кругом,князь Курбский сделался им другом".
18.01.2017, 20:04
Гость: Кирилл.

Всему прогрессивному человечеству известно, что Величайший Многоходовочный Гроссмейстер ещё весной прошлого года ушатал всех фашистских игиловцев в Сирии (которых, кстати, поддерживала возглавляемая фашистом Эрдоганом фашистская Турция). Так что я решительно не понимаю, что за ересь нам тут пытаются втереть товарищи пропагандоны!
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