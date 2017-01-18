Глава МИД Австрии выступает за постепенное снятие санкций против России

Глава МИД Австрии Себастьян Курц заявил, что он выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России при выполнении Минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением Минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по Минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер», — сказал Курц.

Он подчеркнул, что не говорит о санкциях, которые были введены «в ответ на незаконное присоединение Крыма».

Ранее сообщалось, что глава ВТБ ожидает ослабления антироссийских санкций в 2017 году.