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Более 50% населения США верят в «российские кибератаки» в ходе выборов

10:57 18.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Согласно совместному опросу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, большинство жителей США верят в то, что Россия якобы совершала хакерские атаки во время предвыборной гонки в стране.

Отмечается, что 51% респондентов заявил, что они верят во «вмешательство» России в выборы. В свою очередь 36% ответили, что они не верят в эти неподтвержденные факты.

По данным авторов исследования, 70% опрошенных среди тех, кто верит во «вмешательство» со стороны России, считают, что хакерские атаки повлияли на исход выборов, а 26% — что не повлияли.

При этом 86% американцев, проголосовавших за миллиардера Дональда Трампа, не верят, что внешнее вмешательство в выборы повлияло на его победу.

Также результаты опроса показали, что 33% респондентов считают отношения между Трампом и президентом России Владимиром Путины «слишком дружескими», а 34% опрошенных ответили строго наоборот.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает полной глупостью заявления о причастности к хакерским атакам.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 15:43
Дикий народ...

Впрочем, что можно требовать от среднего американского лавочника? Он и считать-то в уме не умеет.
18.01.2017, 15:29
Иван

Это означает лишь, то, что 50% американского пипла полностью доверяют пропаганде (пиар), но скоро из-за голодных желудков они начнут умнеть, а у 50% пипла, уже, есть мозги и он во многом думает сам. Российский пипл умнее американского исключительно потому, что желудок у него гораздо более пустой чем у американского потому как его грабит и американский пипл и европейский пипл и россейский буржуй-олигарх-чиновник. Поэтому и реальные рейтинги россейской власти на самом деле всегда в самом низу, а ее лидера го-на Президента - как рассейские или американские горки: Крым взял - в космос, экономику провалил - ниже плинтуса и т.п.
18.01.2017, 15:28
визитка Яроша

Ну да Барбару Брыльску от Божены Рынской американцы то точно не отличат.Это только самая образованная, самая культурная Россия,где культивируются СПИД и алкоголизм,как особая форма духовности,а сама духовность поднята на уровне 86%,может в раз выдать эти различия.
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