Более 50% населения США верят в «российские кибератаки» в ходе выборов

Согласно совместному опросу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, большинство жителей США верят в то, что Россия якобы совершала хакерские атаки во время предвыборной гонки в стране.

Отмечается, что 51% респондентов заявил, что они верят во «вмешательство» России в выборы. В свою очередь 36% ответили, что они не верят в эти неподтвержденные факты.

По данным авторов исследования, 70% опрошенных среди тех, кто верит во «вмешательство» со стороны России, считают, что хакерские атаки повлияли на исход выборов, а 26% — что не повлияли.

При этом 86% американцев, проголосовавших за миллиардера Дональда Трампа, не верят, что внешнее вмешательство в выборы повлияло на его победу.

Также результаты опроса показали, что 33% респондентов считают отношения между Трампом и президентом России Владимиром Путины «слишком дружескими», а 34% опрошенных ответили строго наоборот.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает полной глупостью заявления о причастности к хакерским атакам.