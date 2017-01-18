Порошенко берет Европу за горло

Президент Украины потребовал введения в 2017 году безвизового режима с ЕС

Киев выполнил все критерии Евросоюза, и украинцы должны получить право безвизовых поездок в страны ЕС. Об этом в понедельник, 16 января, заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Благодаря нашим совместным усилиям в 2016 году удалось найти формулу для разблокирования ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС. В 2017 году мы должны, наконец, решить этот вопрос. Во-первых, должны сделать Соглашение об ассоциации юридически свершившимся фактом. Во-вторых, украинцы должны, наконец, получить право осуществлять безвизовые поездки в государства-члены ЕС», — сказал глава украинского государства на встрече с иностранными послами.

При этом Порошенко подчеркнул, что «и первый, и второй вопросы уже филигранно отшлифованы, все обязательства выполнены, все критерии достигнуты».

Напомним: в январе 2010 года, занимая пост министра иностранных дел, Порошенко в первый раз заверил, что украинцы могут уже в 2011 году рассчитывать на безвизовые туристические поездки в страны Шенгенской зоны. Став президентом, в мае 2014 года он пообещал, что «украинцы имеют реальные шансы уже с 1 января 2015 года ездить без виз в Европейский союз». Вскоре президент отодвинул эту дату на май 2015 года, потом на 1 января 2016-го. Затем Порошенко «перенес» безвизовый режим на апрель, потом на сентябрь, наконец, назвал «окончательную дату» — 24 ноября 2016 года — дату саммита Украина-ЕС.

Но Евросоюз не спешил гостеприимно распахивать двери. Точнее, давать украинцам разрешение на безвизовые туристические поездки в страны ЕС на срок до 90 дней не чаще, чем раз в полгода — причем, без права на работу или учебу. В декабре 2016 года казалось, что дело все же сдвинулось с мертвой точки: Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность упрощения визового режима с Грузией, Украиной и самопровозглашенной республикой Косово, а на сайте Европарламента появилась возможная дата голосования по вопросу упрощения режима для Украины — 3 апреля 2017 года. Однако позднее информация о дате исчезла.

Но теперь Порошенко, возможно, припер европейцев к стенке. «Дальше откладывать — вопиюще несправедливо, потому что украинцы заплатили высокую цену. И опасно, так как дальнейшие ничем не аргументированные промедления подрывают веру украинцев в Европу, чего, собственно, и добивается Россия», — заявил президент Украины.

По его словам, украинцы подчас больше верят в европейские ценности, чем сами жители ЕС. «Мы ни при каких условиях не намерены отказываться от евроинтеграционного курса», — заверил Порошенко.

Услышит ли Брюссель призывы Киева, что произойдет с Украиной, если ее вера в Европу будет подорвана окончательно?

— Порошенко при всем желании не может припереть к стенке Евросоюз, — считает экс-директор информационного офиса Совета Европы, преподаватель кафедры европейского и конституционного права МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. — Киев, а не ЕС выступает в роли просителя. Поэтому Порошенко, кроме словесных сентенций, что ЕС ведет себя нехорошо, а вера украинцев в светлую Европу падает, сделать ничего не может.

Действительно, история с предоставлением Украине безвизового режима тянется с 2010 года. И когда Порошенко стал президентом, безвизовый режим с ЕС стал чуть ли ни краеугольным камнем всей его философии как главы государства. Эта философия базируется на постулате, что Украина является частью Европы, и потому должна неуклонно двигаться в сторону сближения и интеграции с ЕС.

Для Киева важным этапом такого сближения было подписание Соглашения об ассоциации с ЕС. Но этот договор не вступил в силу в полном объеме из-за того, что голландцы на референдуме отказали ему в доверии. Теперь в Брюсселе ищут, как обойти несогласие голландских избирателей. Так, на саммите ЕС в декабре Украине — по требованию Нидерландов — отказали в праве стать кандидатом на вступление в ЕС, а также в предоставлении военных гарантий и дополнительного финансирования.

Другим важным этапом сближения был как раз безвизовый режим. Киев провел с Брюсселем ряд переговоров на эту тему, по итогам которых была принята «дорожная карта». Она предписывала Украине провести более 100 мероприятий в стране, чтобы отвечать стандартам ЕС по снятию визового режима.

И действительно, Украина в 2016 году выполнила все эти требования, и ЕС это официально подтвердил. По сути, мяч теперь находится на стороне Брюсселя. Именно поэтому Порошенко был уверен, что 24 ноября, на саммите Украина-ЕС, решение о ведении безвизового режима в 2017 году будет принято. Президент Украины об этом раструбил в СМИ, но вышел конфуз: на саммите ничего не случилось.

— Почему так произошло?

— Я специально просмотрел итоговую пресс-конференцию представителей ЕС. Смешно выглядело, как председатель Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер очень вежливо говорили, что они тоже рассчитывают на предоставление Украине безвизового режима, но сейчас в ЕС определенные сложности, и европейцам еще нужно дополнительно договориться.

На деле, на саммите ЕС против безвизового режима резко выступила Франция. Париж посчитал, что в условиях миграционного кризиса не может себе позволить дополнительных миграционных проблем. Речь, напомню, шла о предоставлении безвизового режима трем государствам — Украине, Грузии и самопровозглашенной республике Косово. По оценкам, это привело бы к тому, что в Европу хлынуло бы еще около 1 миллиона нелегальных мигрантов.

Франция поставила вопрос так: в ЕС есть механизм введения безвизового режима, но нет механизма закрытия такого режима в случае форс-мажорных обстоятельств. Мало ли что случится? Вдруг с украинской территории хлынет толпа, что тогда делать ЕС?! В итоге, на саммите решили ввести юридический механизм, который позволит по требованию одной страны-члена ЕС в экстренном порядке отменять безвизовый режим.

— Сейчас этот механизм разработан?

— Да, и Совету ЕС в лице министров иностранных дел удалось согласовать его с Европарламентом. Теперь проект документа находится на рассмотрении в ЕП, и уже получил одобрение в комитете по международным делам, и в комитете по безопасности и внутренним делам. Осталось поставить документ на голосование в ЕП — и вопрос будет закрыт.

Казалось, все идет как по маслу. Предварительные слушания были назначены на 3 апреля 2017 года, но недавно в график работы Европарламента на апрель внесли изменения, и информация о предварительных слушаниях исчезла.

На мой взгляд, это было сделано по требованию той же Франции. 23 апреля в этой стране будет проходить первый тур президентских выборов. А все французские кандидаты, и особенно лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, очень критично относятся к миграции. Видимо, чтобы не осложнять ситуацию во Франции, вопрос о предоставлении безвизового режима Украине будет отложен как минимум до июня 2017 года.

Проблема, повторюсь, не в Украине, а в миграционном кризисе, и отношении к нему населения и политиков ЕС. Сейчас даже канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что политика открытых дверей закончилась, и теперь, в случае отсутствия у мигрантов оснований для нахождения в ЕС, их будут депортировать. Евросоюз, напомню, в прошлом году уже депортировал около 35 тысяч мигрантов, и теперь эта практика будет только расширяться.

На этом фоне Европа не станет открывать ворота перед Украиной — крупной страной с нестабильной внутренней ситуацией. В ЕС опасаются, что «незалежная» может стать источником нового потока неконтролируемой миграции. Именно поэтому Брюссель под всеми предлогами оттягивает предоставление безвизового режима.

— Такое затягивание ведет к нарастанию недовольства внутри Украины?

— По сути, Евросоюз обманывает украинцев, потому что лидеры ЕС обещали Киеву сближение, что включало и безвизовый режим. Но отсутствие виз важно, прежде всего, для украинцев, проживающих в приграничных областях с Польшей, Венгрией и Румынией.

В декабре украинские социологи выясняли, насколько заботит украинцев проблема безвизового режима. Так вот, более 50% опрошенных заявили, что эта проблема их вообще не волнует.

Это значит, что вопрос введения безвизового режима — далеко не главный в политической повестке Украины. И украинцы будут судить о деятельности Порошенко не по отмене виз, а по социально-политическому положению в стране: уровню пенсий и зарплат, безработице, доступности здравоохранения и образования. А поскольку социально-экономическое положение Украины действительно аховое, именно на этом направлении сосредоточены главные внутренние угрозы режиму Петра Порошенко.

— Не думаю, что затягивание Брюсселем введения безвизового режима вызовет рост недовольства на Украине — по крайней мере, в ближайшей перспективе, — отмечает киевский политолог Сергей Слободчук. — Порошенко уже несколько раз называл конкретные даты, когда будет введен безвизовый режим. Но даты наступали, а ничего не происходило — не было даже каких-то подвижек в позиции ЕС.

Думаю, ситуация и дальше не будет меняться: Европа будет тянуть с отменой виз, а Порошенко — давать несбыточные обещания. Перестать это делать украинский лидер просто не может.

Во-первых, на безвизовый режим есть запрос от украинского политического люмпена. Для этой прослойки общества, на мой взгляд, мечта о безвизовом режиме с Европой сродни мечте времен СССР о светлом коммунистическом будущем.

Во-вторых, на режим есть экономический запрос от жителей Западной Украины, которые массово ездят на заработки в Европу. Именно они надеются, что безвизовый режим облегчит им жизнь. Поэтому эти люди будут верить Порошенко и терпеливо ждать, даже если решение вопроса будет откладываться вновь и вновь.