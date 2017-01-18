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Байден предсказал «попытки» России вмешаться в грядущие выборы в Европе

15:10 18.01.2017
Джо Байден. Фото с сайта ap.org
Джо Байден. Фото с сайта ap.org
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Действующий вице-президент США Джо Байден назвал Россию главной угрозой для международного либерального порядка, заявив, что Москва попытается повлиять на ход предстоящих выборов в Европе, передает Reuters.

Данное заявление он сделал на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«При президенте Путине Россия использует каждое доступное ей средство, чтобы сыграть на скрытых проблемах западных стран и вернуть свое влияние в регион», — сказал Байден.

Он также предсказал, что Москва, по его мнению, постарается вмешаться в европейский политический процесс в 2017 году.

«Учитывая, что во многих странах Европы выборы пройдут в этом году, нам стоит ожидать новых попыток России вмешаться в демократический процесс. Это случится вновь, я вам обещаю. И цель (России. – «Газета.Ru») предельно ясна: разрушить международный либеральный порядок», – резюмировал вице-президент.

Ранее сообщалось, что в учебных заведениях в штате Калифорния, США, хотят ввести учебный курс о «заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года».

Темы: Европа, США, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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18.01.2017, 21:08
Александр1

Трепещи не мытая Европа! Русские идут,Вам Президентов назначать. Если это не идиотизм,то что это???
18.01.2017, 18:54
кость

Ну да. Какие же они после этого либералы?!
18.01.2017, 18:40
Мнение

Наверно,действительно,или тронулся,или надеется других "тронуть".У России довольно низкий рейтинг доверия в Европе.Практически во всех странах,кроме буквально нескольких,где выборов не будет.Поэтому связь с рос. субъектами заранее проигрышна.Это сродни болтовне на укроСМИ олигархов:Брексит?Знамо дело-Путин!Миллиарды стерлингов бросил.Или теракты-то же самое.Трамп,хотя от него РФ ни холодно,ни жарко,что было ясно даже для простых читателей,но не понравился глобалистам-тоже Россия.Чушь.Сначала надо конкретные механизмы влияния описать,доказать,что они используются-а потом уже нести ...
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