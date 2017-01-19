Кого не даст унижать Лукашенко?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на днях сделал заявление, совершенно верное по форме, но весьма неоднозначное по сути

Белорусский лидер посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске, где, собственно, заявил:

«Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Если кто-то этого не понимает, тогда нам непросто будет с ними не то что строить отношения, но и разговаривать».

Защищать свой народ и свое государство – святая обязанность любого гражданина, и ничего зазорного в этом нет. Но в последнее время в Белоруссии под защитой от национального унижения стали, судя по всему, понимать своеобразные вещи.

Официальный Минск начал откровенно заигрывать с правыми, которые еще недавно не смели поднять в Белоруссии головы. В 1990-е годы Лукашенко называл белорусский язык бедным и говорил о величии русского. Сегодня же все изменилось. В школах увеличивают количество часов на изучение мовы, ее становится все больше и больше в СМИ и рекламе, хотя объективного спроса на это со стороны населения нет – около 70% населения страны разговаривают дома и в повседневной жизни на русском.

Но самое главное – это то, что в Белоруссии развивается тенденция привязки истории страны не к русским и восточным славянам в целом, а к Литве и «литвинам». Ключевым посылом нового исторического мифа является утверждение о том, что до XVIII – XIX веков белорусы якобы назывались литвинами и были этническим «ядром» Великого княжества литовского (ВКЛ), его титульной нацией. А сам этноним «белорусы» – это, так сказать, продукт русификации, придуманный относительно недавно в России. Самое печальное заключается в том, что литвинский миф, пусть и в смягченном виде, вовсю пропагандируют белорусские образование и наука.

На самом деле, по отношению отдельно к предкам современных белорусов этноним «литвины», естественно, никогда не употреблялся. Так называли либо (в узком смысле) – предков современных литовцев, либо (в широком) – всех подданных ВКЛ.

Под властью Литвы предки белорусов оказались из-за феодальной раздробленности, охватившей Древнерусское государство. Политическая связь северо-западных княжеств с «центром» ослабла, местные династии «законных» русских князей прервались, им на смену стали приходить литовские вожди, с которыми они породнились благодаря династическим бракам. В XIII веке большую часть земель современной Литвы и Беларуси подчинил себе Миндовг.

Так русичи из северо-западных княжеств оказались под иностранным владычеством. К их счастью, древнерусская культура была намного более развитой, чем литовская, и поэтому литвины, хоть и были хозяевами с военно-политической точки зрения, в языковом и культурном смысле подверглись влиянию своих славянских подданных. Однако литовский и белорусский этнос остались, несмотря на вынужденное политическое единство полностью разделенными.

Подданных ВКЛ русского происхождения в противовес литвинам называли русинами или литовскими русскими. Исследования генетиков свидетельствуют о том, что по происхождению современные белорусы практически неотличимы от русских. Наследственность у литовцев – совсем другая.

Для белорусской элиты признавать единство со своими былыми иностранными завоевателями, чтобы подчеркнуть свою «инаковость» от родных братьев – это достаточно странно. Особенно на фоне арестов «пророссийских» журналистов и блогеров, уголовных дел на ополченцев Донбасса, сотрудничества в оборонной сфере с киевским режимом.

Александр Лукашенко, к сожалению, не сделал должных выводов из печальной истории Виктора Януковича. Тот пришел к власти в 2010 году за счет голосов Юго-востока Украины и на пророссийской риторике, а потом попытался стать «президентом всей Украины», заигрывая с националистами и населением подконтрольных им регионов – обсуждая с ЕС «ассоциацию» и не предоставляя русскому языку статуса второго государственного. Результат известен. Бешенные собаки, ухватив его за палец, отмахнули ему затем руку полностью.

У ультраправых, работающих на Запад, и в мыслях нет налаживать конструктивный диалог, они только ищут слабину, чтобы взять власть в руки целиком и полностью. А когда прозападные силы совершают переворот, для любого народа и начинаются настоящие унижения, которые допускать нельзя. И очень хотелось бы верить в то, что именно эти унижения пообещал не допускать Лукашенко, хотя пока что происходящее в Беларуси в последнее время говорит об обратном.

