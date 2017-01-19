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Задержанного в Испании россиянина заподозрили в кибермошенничестве

21:02 19.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Гражданин России Станислав Лисов, задержанный в испанской Барселоне, подозревается в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную судебную коллегию страны.

Суд Барселоны поместил россиянина под арест без права выхода под залог. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Лисова в США. Данный процесс может занять несколько недель.

В МИД России агентству рассказали, что внимательно следят за ситуацией. Сотрудники генконсульства РФ в Испании находятся в контакте с Лисовым и готовы оказать ему любую помощь. Вместе с работниками российского посольства в Мадриде они делают все необходимое для того, чтобы права Лисова были соблюдены.

Россиянин был задержан 13 января испанскими полицейскими во время туристической поездки. Соответствующий запрос был направлен местным властям ФБР США и Интерполом.
 

Темы: Россия, Испания, Происшествия в мире, Безопасность туристов за рубежом, Министерство иностранных дел РФ, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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