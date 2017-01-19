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Порошенко рассказал о планах встретиться с Трампом в феврале

07:14 19.01.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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Глава украинского государства Петр Порошенко выразил надежду на то, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом в феврале. Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Он рассказал, что в следующем месяце планирует посетить Вашингтон. «Это [встреча с Трампом] было бы для меня огромным удовольствием», — подчеркнул украинский президент.

Порошенко напомнил о состоявшемся в ноябре между ним и избранным американский президентом телефонном разговоре и в этой связи выразил мнение, что предстоящая встреча будет эффективной. По его словам, Трамп во время этого разговора проявил «глубокую вовлеченность» в происходящее на Украине — в частности, были затронуты вопросы Донбасса и Крыма. «Нас поддерживают обе партии [США], — отметил украинский президент. — Я абсолютно уверен, что продолжение нашей кооперации с США будет очень эффективным».

Порошенко выразил сомнения в том, что санкции против России будут сняты, однако отметил, что если западные страны все же ослабят ограничительные меры, это будет опасно для их безопасности. «Все знают, что Россия — агрессор. Все знают, что невозможно снять санкции, не предав таким образом европейских ценностей, европейских интересов. И это будет опасно не только для Украины, но и всей европейской стабильности», — подчеркнул украинский президент.

Порошенко рассказал о телефонном разговоре с Трампом 24 ноября прошлого года. «Вопрос российской агрессии, нелегальной аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной», — рассказал он, отметив, что предоставил Трампу «очень подробную информацию». Тогда Порошенко также обратил внимание на то, что «Украина имеет сильную двухпартийную поддержку в конгрессе США», и выразил надежду на то, что так будет и впредь.

16 января Порошенко во время совместного брифинга с вице-президентом США Джозефом Байденом заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество с Вашингтоном при администрации Трампа.

Темы: США, Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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19.01.2017, 12:17
Соболезнования "skeptik"-у

Да вы, батенька, какой-то "альтернативно одаренный", не иначе, в параллельном мире обитаете? Лечиться вам надо, любезнейший, и все будет хорошо.
19.01.2017, 11:56
Skeptik

Политические заявяления - лохотрон для народа
Порошенко был поставлен президентом при содействии Кремля
Кремль поддержал Майдан, продолжение зомбированиия и органзация войны!
Под суд негодяя, вместе с кремлевским народом, высшая мера наказания!
19.01.2017, 11:43
+++

Ага сейчас. Трамп будет встречаться с Порошенко ? Не смешите меня. Порошенко пора подумать о запасном аэродроме в виде страны жительства, до того как его будут свергать.
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