Новороссия раскололась по таможенной границе

Пока что республики Новороссии не готовы к интеграции даже между собой

Лидеры ДНР и ЛНР, выступая по случаю годовщины Переяславской рады, выразили надежду на присоединение к России, причем уже в этом году. Но пока что республики Новороссии не готовы к интеграции даже между собой. К примеру, Луганск создал полноценную таможню на границе с «братской» ДНР, запретив свободно провозить мясо, молоко и фрукты. В чем причина противоречий?

В среду вечером главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий, находясь в Крыму по случаю 363-летия Переяславской рады, заявили, что будущее ДНР и ЛНР – в интеграции с Россией.

«Существуют люди, которые хотят вернуться к себе домой, вернуться в Россию, быть с Россией. Мы не ищем ничего нового, мы уже сделали свой выбор более 360 лет назад, и теперь ввиду сложившихся политических событий нам не дают вернуться к себе домой», – заявил Плотницкий. По его словам, республики будут стремиться к повторению Переяславской рады, причем воссоединение Донбасса с Россией поддержат гораздо больше 50% населения. Захарченко также выразил надежду на скорую интеграцию республик с Россией. «Хотелось бы в этом году все закончить», – сказал он.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») счел заявления лидеров искренними.

«По крайней мере, со стороны Захарченко – точно. Он более искренний человек во всех отношениях. Другое дело, насколько это осуществимо? Здесь есть сомнения. Сегодняшняя линия Москвы в том, чтобы всеми силами добиваться выполнения Минских соглашений и в связи с этим – возвращения Донецка и Луганска в одно правовое поле с Украиной. В этом случае есть надежда, что процесс, по сути, федерализации приобретет на Украине необратимый характер, поможет сформировать новую Украину, которая будет лояльна России, а не враждебна. Но это теория. А в какой мере это достижимо – остается вопросом практики, достижения конкретных результатов. Пока мы далеки от решения», – признался Затулин.

Три литра молока и литр водки

Между тем республики Новороссии предприняли усилия в обратном интеграции направлении – укрепили между собой полноценную границу. Накануне Совет министров ЛНР ввел там полноценный таможенный режим. В частности, как сообщила пресс-служба Совмина, теперь запрещено перевозить товары и транспортные средства коммерческого назначения, минуя пункты таможенного контроля.

Без таможенного контроля можно провозить предметы, продукты питания, алкоголь и табачные изделия, предназначенные для личного пользования. Физическим лицам можно беспрепятственно, но не чаще чем раз в сутки, ввозить и вывозить, в частности, до трех килограммов мяса, не более трех литров молока и пяти литров растительного масла, до 50 килограммов овощей и такое же количество фруктов.

Алкоголь и сигареты могут иметь при себе лица, достигшие 21 года. Однако можно перевозить не более литра крепких спиртных напитков, двух литров вина и пяти литров пива. Сигарет – не более 200 штук. Отныне на границе начался соответствующий досмотр, ведется учет миграции.

Как писали донецкие издания, первый таможенный пункт между республиками появился еще в 2015 году в Дебальцево. Летом того же года сообщалось о массовых жалобах жителей – с них требовали плату за провоз имущества, которое таможенники считали товаром на продажу.

Бывший спикер МИД ДНР Константин Долгов призывал тогда вообще упразднить таможню между братскими республиками. «Люди не очень довольны, так как приходится стоять в очередях. Но потеря времени не так опасна, как репутационные издержки от самого факта существования таможни: ведь жители республик весной 2014 года выходили на улицы и площади своих городов вовсе не за ДНР или ЛНР, – напоминал Долгов порталу «Русская весна». – Отдельные республики виделись как временное решение, после которого последует объединение и расширение территории Новороссии».

«У ДНР свой бюджет, а у ЛНР свой бюджет»

Сам Захарченко говорил, что «таможенные посты были созданы между ДНР и ЛНР для предотвращения контрабанды». «Если бы не ввели эту меру, то республики погрязли в контрабандных грузах. Эффект в работе виден. За месяц в бюджеты ЛНР и ДНР поступило около 30 млн гривен», – говорил он.

Ввести полноценную таможню месяц назад призвал и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. «Таможня должна быть, потому что у ДНР свой бюджет, а у ЛНР свой бюджет», – пояснял Тимофеев, добавляя, что главная задача таможенников – не допускать в республику некачественную продукцию. По его словам, таможенные органы ДНР уже полностью сформированы. «Каждое государство имеет определенные атрибуты, и таможня – один из основных показателей уровня развития страны. Главной задачей службы всегда являлась защита рынков. Правомерность пересечения границы тем или иным лицом определяет пограничная служба, мы же следим за товарами. Именно таможня является своего рода барьером для допуска на рынки нежелательных или некачественных продуктов», – говорил Тимофеев.

Бывший спикер парламента ДНР, основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что до сих пор таможенный контроль действовал исключительно «на основных дорогах». Раньше «не было конкретики» и существовали объездные пути, что иногда приводило к спорам с правоохранительными органами. «Если процедура нормально не прописана, то есть возможность обойти ее. Теперь эта процедура составлена так, что обойти ее нельзя», – пояснил он.

Пургин напомнил, что ДНР первой, «раньше всех поставила пограничный режим». «На самом деле это очень плохо и вызывает огромное количество нареканий, ругани. Этим не доволен никто», – сообщил он. Он надеется, что теперь Луганск и Донецк начнут диалог об упрощении пограничного режима, унификации требований, чтобы не вынуждать людей долго стоять на границе. Пургин предположил, что для нормализации нужно в первую очередь желание глав республик, напомнив, что внутри России «вы нигде границы и таможни не увидите».

Изменения де-факто вступили в силу с начала года, рассказывал корреспонденту ФАН полпред ЛНР на минских переговорах, вице-спикер ее парламента Владислав Дейнего. Поначалу новшество вызвало недовольство местного населения. Помимо привычных проверок документов паспортные данные теперь заносятся в базу данных, также досматриваются личные вещи. Система еще не до конца отлажена, из-за чего зачастую можно наблюдать очереди из автобусов, однако, по словам вице-спикера, это проблемы временные. Также ввели учет миграции, отметил Дейнего, а это нужно прежде всего для внутренней безопасности.

«Вот когда даже на Изварино не было нормального учета, к нам в этих условиях приезжал представитель муниципальных органов ФРГ, депутат одной из земель Германии. Приехал в гости на такси из России, Воронежа, а наши доблестные спецслужбы об этом ничего не знали, – посетовал Дейнего. – С этого момента мы и пытаемся налаживать нормальный учет».

Противоречия между «командами» ЛНР и ДНР

На прошлой неделе бывший глава ЛНР Валерий Болотов предложил объединить эту республику с ДНР, сделав президентом Александра Захарченко, который «наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей». Накануне Захарченко отверг этот призыв по чисто юридическим резонам – это повлекло бы за собой изменение мирного процесса. «На сегодня любое объединение – это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», – пояснил Захарченко. По его словам, после референдумов в мае 2014 года республики и так уже де-факто объединились в конфедерацию Новороссия.

Константин Затулин полагает, что усиление границы между республиками говорит о противоречиях между командами и конкретными лицами в руководстве ЛНР и ДНР. «К моему глубокому сожалению, такие противоречия есть, и это не идет на пользу делу. До некоторой степени наличие ЛНР и ДНР оправдано тем фактом, что в их составе только часть территорий Луганской и Донецкой областей. Можно думать, что они надеются, что в будущем Донецкая и Луганская области целиком войдут в состав этих новообразований. Но это паллиативное объяснение. Правильнее им быть единым целым. А если этого не происходит, на то есть субъективные причины», – сказал Затулин.

Правда, по словам депутата, есть и региональные особенности – население областей отличается по своему характеру и мотивации. В Донецкой области шахтеры, рабочий класс всегда считался привилегированным. В советские годы это все поддерживалось дополнительными премиями, улучшенными пайками.

«В новые времена Донецкая область всегда лидировала в попытках сформировать особое мнение в политике. Именно там были созданы самые крупные на Украине олигархические капиталы. Луганская область была несколько скромнее. Людям там ближе идея связи с Россией. Многие из них – наследники войска Донского, которое когда-то включало всю нынешнюю Луганскую область и часть Донецкой, – считает депутат Госдумы. – Но это такие непринципиальные региональные различия, которыми можно бы пренебречь, объединив усилия в полной мере».