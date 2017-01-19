]]> ]]>
Главная В мире Новости

Мадуро заявил, что Путину присудили премию имени Уго Чавеса

11:25 19.01.2017
Николас Мадуро. Фото с сайта wikipedia.org
Николас Мадуро. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду о присуждении премии имени Уго Чавеса главе России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«Мы признаем Владимира Путина как посланца мира. Мы многому учимся у него», — сказал Мадуро. Он также отметил, что Путин — президент с «большим стратегическим видением мира».

Премия мира имени Уго Чавеса была учреждена Мадуро в октябре 2016 года. По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию.

Премия представляет собой статуэтку Уго Чавеса, которая была создана русским художником.

Темы: Венесуэла, Отношения России и стран Южной Америки, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2017, 17:08
Гость: Иудеи

А мы решили дать премию М.С. Горбачеву им. Иуды Искариота I степени, Ельцину только II степени, Хасбулаову, утвердившему американскую бумажку о развале СССР, III степени.
19.01.2017, 15:57
Гость: Александр

Достойное имя премии, достойный номинант премии, достойная страна учредитель и достойная страна номинанта. Остается только поздравить! Эта премия гораздо ценнее фальшивок нобелевских премий мира и литературы и большинства ничтожных оскаров за пропаганду либерастии, наркомании и прочей гадости в деградировавшем западе.
19.01.2017, 15:15
Гость: asi

Это позорно, премии или откаты у них не разберёшь ,наверняка Ма дура купил домик в Ростове.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.