Мадуро заявил, что Путину присудили премию имени Уго Чавеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в среду о присуждении премии имени Уго Чавеса главе России Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

«Мы признаем Владимира Путина как посланца мира. Мы многому учимся у него», — сказал Мадуро. Он также отметил, что Путин — президент с «большим стратегическим видением мира».

Премия мира имени Уго Чавеса была учреждена Мадуро в октябре 2016 года. По его словам, награда будет вручаться за мир и суверенитет народов. Уже тогда венесуэльский лидер объявил, что считает Путина достойным кандидатом на эту премию.

Премия представляет собой статуэтку Уго Чавеса, которая была создана русским художником.