Там, за туманами... О рассмотрении лондонским судом дела об украинском долге перед РФ

О рассмотрении лондонским судом дела об украинском долге перед РФ

На этой неделе начались первые слушания в Высоком суде Лондона по иску России против Украины по невыплате Киевом 3 миллиардов долларов суверенного долга. Речь идёт о 3-х млрд, на сумму которых Россия в конце 2013 года приобрела у Украины евробонды под «братский» процент – всего около 5% годовых.

Поступления от России (кстати, из Фонда национального благосостояния) тогдашние украинские власти потратили на выплаты сотрудникам бюджетных организаций. Однако после прихода на волне государственного переворота к власти «майданных элит» вдруг было объявлено, что это была «взятка» от России Виктору Януковичу. Мол, Россия решила сделать тогдашнему президенту Украины финансовое «предложение» с той целью, чтобы тот отказался от ассоциации с Евросоюзом.

Выплачивая в течение некоторого времени проценты по долгу в адрес России, украинские власти соображали, как избавить себя от выплат всей суммы долга. Наконец, официально было объявлено, что долг «не является государственным» и что на все выплаты по нему необходимо наложить... мораторий. Идею, вроде как, подкинул тогдашний премьер Яценюк, которого горячо поддержали в Верховной раде. В итоге мораторий действительно был украинскими властями принят на ура, и это, по мнению Киева, должно было стать веским аргументом на международной арене в пользу того, что выплачивать заёмные средства «не нужно».

Стоит заметить, что по всем правилам международного финансового рынка, украинская экономика после своих фортелей с «мораторием», которые скрывали нежелание и невозможность платить по долгам, должна была автоматически получить дефолтный рейтинг со всеми вытекающими. Однако «независимые» рейтинговые агентства прогнозируемо (ибо, мягко говоря, не всегда сами вольны принимать решение) остановили планку рейтинга «незалежной» на преддефолтном уровне, но дальше – до реальной отметки - понижать не стали.

Правда, и с получением новых кредитов от «партнёров» у Киева тоже возникли серьёзные проблемы. Одна из главных проблем – решение МВФ затянуть с выдачей очередного кредитного транша на фоне принятия тем же Международным валютным фондом решения считать украинский долг перед Россией именно государственным, а не частным, как то пытается преподносить Киев.

В общем, Россия в Высокий суд Лондона на Украину подала. Теперь остаётся запасаться терпением и наблюдать за тем, на какое время затянется эта «волынка».

Главный вопрос: есть ли у России как заявителя шанс выиграть дело против Украины? Если рассуждать сугубо с юридических позиций, то только у России такой шанс в данной ситуации и есть. Ведь если МВФ признал долг Украины перед РФ государственным (суверенным), то суд по определению обязан выносить решение в пользу российских заявителей, обязывая Украину платить по счетам.

В иной ситуации (если бы должником, не дай бог, была бы Россия) так бы и поступили – причём сразу же «впаяв» дефолтный рейтинг и полный отказ от предоставления кредитов откуда бы то ни было.

Но ситуация иная – во-первых, дело рассматривается в Лондоне, где Россия априори представляется стороной от «сил зла», «мордором» и «адом на Земле»; во-вторых, в деле фигурирует Украина, которая на всех углах кричит о том, чтобы её защищали, ибо она, видите ли, «борется с российскими агрессорами».

Учитывая тот факт, что никакие международные нормы в современном мире не действуют в тех случаях, когда это не выгодно главным их сочинителям, вполне можно предположить, что резину будут тянуть до тех пор, пока не будет состряпан антироссийский вариант судебного решения. Но тот ли всё-таки здесь случай?

О чём идёт речь и на что вообще рассчитывает Украина? А Украина рассчитывает на адвокатов, которые уже сочинили историю о том, как «Украину заставили взять кредит у России, хотя сама Украина, возможно, этого не хотела». Мол, Россия «делала всё, чтобы повлиять на соглашение о евроассоциации Украины», а потому «заставляла Украину брать деньги, чтобы не отпускать в свободную и демократическую Европу».

Ну разве ж не замечательная байка для лондонских судей, которые при слове «свобода» или «демократия» испытывают эйфорию, близкую, простите, к коллективному оргазму...

Вот только на фоне собственного пятящегося движения Британии от ЕС эйфория может оказаться выборочной, и в Высоком суде не все оценят безудержное желание Киева становится «европейским».

Мало того, Высокий суд Лондона понимает, что может создать своим решением «в пользу Украины» (если таковое будет действительно принято) престраннейший прецедент. Суть этого прецедента будет состоять в том, что каждый отказавшийся платить по суверенному долгу сможет найти кучу аргументов в пользу своего решения. «Меня заставили», «не корысти ради, а токмо волею...», «не виноватые мы, она сама пришла» - перечень тех самых «аргументов», которые пытается доставать из своего дырявого юридического мешка украинская сторона.

Получится так, что любая задолжавшая экономика получает право как минимум доводить дело о своей кредитной несостоятельности до суда, а затем и ещё отсрочивать или вовсе закрывать тему выплат, мотивирую то внешней «агрессией», то собственной «головной болью».

Интересы российской стороны в Высоком суде Лондона (ВСЛ) представляет крупная и влиятельная контора Debenture Trust Corporation. Именно эта структура передала в ВСЛ документы с претензиями России к Украине, и именно DTC высокий суд Лондона видит как основного «пострадавшего». Причина участия в процессе Debenture Trust Corporation на российской стороне связана в первую очередь с тем, что именно DTC является управляющей компанией закрытого траста, в котором и находятся те самые евробонды, купленные у Украины в 2013.

Другими словам, британской DTC даже из собственной финансовой выгоды интересен процесс, как интересна и судебная победа России. При учёте того факта, что Debenture Trust Corporation давно находится в числе ведущих британских компаний, акции которой торгуются на Лондонской бирже, у Украины, по крайней мере юридически, могут возникнуть большие проблемы. И чью сторону выберет судья Уильям Блэр (кстати, брат экс-премьера Британии Тони Блэра) – сторону DTC или Киева – вопрос интересный...

Вот только ещё более интересный вопрос заключается в том, а что станет предпринимать Украина, если процесс рано или поздно проиграет (если всё-таки при нынешних властях)? Рассчитывать на то, что Киев выложит перед Россией на блюдечке с жовто-блакитной каёмочкой 3 миллиарда «зелени» как-то не приходится.

Потому, если к моменту вынесения решения в ВСЛ никаких изменений в украинских элитах не случится, максимум, чего ожидать – «реструктуризованных» самой Украиной выплат. А если элиты вдруг сменятся на более лояльные России (ну, как в Молдавии, например), то Москва «по доброте душевной» может и сама «по-братски» отозвать свои иски и предоставить возможность Debenture Trust Corporation разбираться с евробондами самой...