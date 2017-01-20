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Москва и Дамаск договорились о расширении базы в Тартусе

18:24 20.01.2017
Изображение с сайта inosmi.ru
Изображение с сайта inosmi.ru
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Власти РФ и Сирии подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) российского ВМФ в Тартусе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с соглашением Россия может разместить в Тартусе до 11 военных кораблей одновременно, в том числе с ядерной энергетической установкой. Кроме того, РФ имеет право на установку любого оборудования, необходимого для обслуживания кораблей, ведение работ по углублению дна, возведение и снос любых построек.

Срок действия документа составляет 49 лет. После этого он может автоматически продляться каждые 25 лет, если ни одна из сторон не захочет его расторгнуть. Соглашение подписано на условии иммунитета от юрисдикции Сирии.

В думском комитете по обороне намерены оперативно рассмотреть соглашение, отметив, что его ратификация не займет много времени, сообщает РИА Новости. В Совете Федерации. В свою очередь, отметили, что России необходима военная база в Тартусе для обслуживания ее кораблей в Средиземном море, а не ведения боевых действий.
 

Темы: Россия, Сирия, Российский Военно-морской флот, Международные отношения
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 02:09
Р

Ошибаетесь.Тартус с СССР база нашего флота.
21.01.2017, 02:06
Р

И где вы собираетесь обслуживат корабли?
20.01.2017, 23:24
Агронм из 64

Ни кто ни говорит про спасении Сирии , тут дела в угоду России! База нужна для перекрытия ПВО и их контроля, чем дальше руки и глаза, тем спокойней. Внешняя политика: Мы вам-вы нам и точка!
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