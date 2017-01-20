]]> ]]>
Главная В мире Новости

Суд Литвы заявил о вручении повестки Михаилу Горбачеву

13:51 20.01.2017
Михаил Горбачев. Фото с сайта wikipedia.org
Материалы по теме:

Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года.

С таким утверждением выступила председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене, сообщает ТАСС.

"Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве", - утверждала судья. По ее словам, литовской судебной инстанцией получено уведомление о данном факте.

"На полученной бумаге стоит подпись Горбачева", - сказала Мацявичене.

Информацией о том, намерен ли экс-президент СССР прибыть в Литву для участия в процессе или согласен дать показания в формате видеоконференции, судья не располагает.

Пресс-служба "Горбачев-фонда" отказалась от комментариев. "Мы это не комментируем", - сказал ТАСС ее представитель.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему.

В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек.

Темы: Литва, Резонансные судебные процессы в мире, История ХХ века, Михаил Горбачёв
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.01.2017, 17:22
Сергей

Пусть катится,да там и остаётся.НЕ ЖАЛКО!
20.01.2017, 16:29
Мик

Ему повестка из российского суда должна была ранее прийти и установив преступнов деяний по развалу СССР и степень участия саюдистов в этом, можно было недопустить эту повестку цена которой и назначение скомкать и растереть в нужнике и пользовать для гигиены.
20.01.2017, 15:50
боорис

Вся надежда на прибалтов,можеет Оборотня они в тюрьму пристроят!
Все комментарии (17)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.