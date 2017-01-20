Суд Литвы заявил о вручении повестки Михаилу Горбачеву

Экс-президент СССР Михаил Горбачев получил повестку Вильнюсского окружного суда в качестве свидетеля по делу о январских событиях 1991 года.

С таким утверждением выступила председатель судейской коллегии по данному процессу Айнора Корнелия Мацявичене, сообщает ТАСС.

"Повестка вручена 28 декабря. Она принята по адресу Фонда Горбачева в Москве", - утверждала судья. По ее словам, литовской судебной инстанцией получено уведомление о данном факте.

"На полученной бумаге стоит подпись Горбачева", - сказала Мацявичене.

Информацией о том, намерен ли экс-президент СССР прибыть в Литву для участия в процессе или согласен дать показания в формате видеоконференции, судья не располагает.

Пресс-служба "Горбачев-фонда" отказалась от комментариев. "Мы это не комментируем", - сказал ТАСС ее представитель.

Рассматриваемое судом с начала 2016 года дело о январских событиях 26-летней давности является крупнейшим в истории судебной системы Литвы по кругу включенных в него лиц и по своему объему.

В январе 1991 года во время политического двоевластия и стычек с применением оружия в литовской столице погибли 14 человек.