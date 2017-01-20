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В США вступил в должность 45-й президент Дональд Трамп

18:55 20.01.2017
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube
Дональд Трамп. Стоп-кадр с видео на YouTube

В США прощла церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа. На нее были приглашены свыше 1,6 тысячи гостей, в числе которых бывшие лидеры страны.

Трамп лично подготовил свою речь. С ней он выступил в полдень по местному времени (20:00 мск).

Согласно сообщениям СМИ, уходящий в отставку президент США Барак Обама с супругой встретил Трампа и будущую первую леди на входе в Белый дом и пригласил их на традиционное чаепитие. Кроме того, он оставил для своего преемника письмо в рабочем кабинете, что также является одной из традиций. Содержание послания не раскрывается.

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 22:46
Гость: Парацельс

Вы не врубились)) Речь была обращена к друзьям и знакомым мэра нижнего новогорода Карнилина, прикупившего себе квартирку в Майами (вторую) - "Особенно привлекательно звучали - покупайте американские товары" ВОТ НАШИ ПАТРИОТЫ И ПОКУПАЮТ)))
20.01.2017, 22:42
Гость: Европеец

Интересно как доверчивый вы народ.
Читаешь ваши комменты и в каждом из них автор видит Трампа, но представляет себе как такую же пламенную речь произносит Путин назло всем непатриотам и 5 с 6 колоннами.
Вы уже не верите ВВП, но если бы он произнес те же слова, что и Трамп - будете ему верить еще 20 лет.
20.01.2017, 22:23
Гость: вовочка многоходовочка

Господа товарищевые патриоты! Поздравляю вас с триумфальной победой внедренного в систему власти США на сей раз нашего рыжего человечика.АмерикаНаш.
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