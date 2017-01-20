В США вступил в должность 45-й президент Дональд Трамп

В США прощла церемония инаугурации избранного президента Дональда Трампа. На нее были приглашены свыше 1,6 тысячи гостей, в числе которых бывшие лидеры страны.

Трамп лично подготовил свою речь. С ней он выступил в полдень по местному времени (20:00 мск).

Согласно сообщениям СМИ, уходящий в отставку президент США Барак Обама с супругой встретил Трампа и будущую первую леди на входе в Белый дом и пригласил их на традиционное чаепитие. Кроме того, он оставил для своего преемника письмо в рабочем кабинете, что также является одной из традиций. Содержание послания не раскрывается.