]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дональд Трамп пообещал восстановить величие Америки

22:17 20.01.2017
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Дональд Трамп. Фото Gage Skidmore с сайта wikimedia.org
Материалы по теме:

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он пообещал вновь сделать Америку великой, гордой, богатой и безопасной страной, передает ТАСС.

Трамп также заявил, что нынешняя администрация возвращает народу власть, которую долго удерживала в своих руках небольшая группа политиков в Вашингтоне.

По его словам, истеблишмент защищал себя, а не народ и присваивал себе победы простых американцев. Новый глава государства поклялся, что ситуация изменится. Сегодняшнюю дату он назвал днем, когда жители США снова стали правителями своей страны.

Трамп пообещал вести внешнюю политику США по-новому – бороться с терроризмом и отказаться от диктата другим странам.

Новый глава государства заявил, что намерен исправить ситуацию в экономике страны, восстановить работу закрывшихся предприятий и обеспечить американцев хорошей работой, а их детей – образованием.

Трамп заверил сограждан, что будет бороться за них «с каждым вздохом его тела» и никогда не подведет.

Новы президент США приносил присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью, а вторая принадлежала 16-му президенту страны Аврааму Линкольну.
 

Темы: США, Общественно-политическая жизнь за рубежом
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.01.2017, 05:27
Гость: А Европе -

то кирдык получается. Трамп с ними в поддавки играть не собирается.
21.01.2017, 05:23
Гость: Зануда (!)

Любой выдающийся политик способен выполнить задуманное и обещанное на 99,9%, но это не значит, что он добьётся своей цели.
Напряги извилины, изменник, и попробуй сказать что это не так.
21.01.2017, 05:11
Гость: blog2038

Я расцениваю инагурационнную речь Трампа как "коротко и по делу".
.
Религионзный уклон немного удивил (не взволновал, просто удивил) своим обилием, но в целом мне понравилось.
Все комментарии (18)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.