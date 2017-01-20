Дональд Трамп пообещал восстановить величие Америки

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. В своей инаугурационной речи он пообещал вновь сделать Америку великой, гордой, богатой и безопасной страной, передает ТАСС.

Трамп также заявил, что нынешняя администрация возвращает народу власть, которую долго удерживала в своих руках небольшая группа политиков в Вашингтоне.

По его словам, истеблишмент защищал себя, а не народ и присваивал себе победы простых американцев. Новый глава государства поклялся, что ситуация изменится. Сегодняшнюю дату он назвал днем, когда жители США снова стали правителями своей страны.

Трамп пообещал вести внешнюю политику США по-новому – бороться с терроризмом и отказаться от диктата другим странам.

Новый глава государства заявил, что намерен исправить ситуацию в экономике страны, восстановить работу закрывшихся предприятий и обеспечить американцев хорошей работой, а их детей – образованием.

Трамп заверил сограждан, что будет бороться за них «с каждым вздохом его тела» и никогда не подведет.

Новы президент США приносил присягу на двух Библиях. Первая была подарена ему матерью, а вторая принадлежала 16-му президенту страны Аврааму Линкольну.

