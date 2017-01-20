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В Нью-Йорке мэр и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа

08:15 20.01.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта wikimedia.org
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В Нью-Йорке прошел митинг против избранного президента США Дональда Трампа. Акция протеста, в которой приняли участие мэр города Билл де Блазио, голливудские звезды Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, режиссер Майкл Мур и певица Шер, состоялась за день до инаугурации нового главы государства, передает РИА Новости.

​Всего на улицы вышли несколько тысяч человек. Они собрались недалеко от небоскреба Trump Tower – "штаб-квартиры" республиканца.

Роберт Де Ниро, выступивший на митинге, отметил, что Трамп – "плохой пример для этой страны".

"Мы будем сопротивляться, мы покажем сопротивление, потому что на кону все, что мы любим", — звучало со сцены.

Акция прошла под общим лозунгом WeStandUnited ("Мы вместе").

Протестующие критиковали Трампа за расовую дискриминацию и религиозную нетерпимость и выступали в защиту прав иммигрантов и доступности программ медицинского страхования, а также в поддержку соглашения по борьбе с изменением климата.

Певица Шер назвала будущего президента "невероятным нарциссом, который изменит мир".

"Спасти нас можете только вы", — заявила она собравшимся.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 12:42
Гость: gvozd

педофил сатанисты беснуются.
сорос потерял более миллиарда долларов из за провала хитлери.
повсюду в сша были сообщения о том что кем то были организованы выборные карусели в пользу хитлери, латиносам платили деньги за "протесты".
знакомый почерк.
20.01.2017, 12:07
Гость: B-)

Голливуд и Нью Йорк полностью контролируется еврейской диаспорой. Вот и уши вышли.
20.01.2017, 12:06
Гость: хе-хе

Они хотят халявы, а Трамп, похоже, эту лавочку прикроет, вот они и протестуют...
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