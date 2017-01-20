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Боевики ИГ разрушили античный тетрапилон в Пальмире

12:20 20.01.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Сирийский кризис

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, сообщает РИА Новости с ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Ранее телеканал сообщил, что террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города.

Античный тетрапилон в Пальмире состоит из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

Пальмира находилась под контролем боевиков около года.Войска Асада при поддержке ВКС России освободили город 27 марта прошлого года. Однако в конце 2016 года террористы вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 км

Темы: Сирия, Боевики и незаконные вооруженные формирования в мире, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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20.01.2017, 16:04
Гость: кирилице

А что можно ожидать от полуграмотных басмачей? А насчет большевиков, тебя тогда и в планах не было а ты судишь по наслышке. Хотя и полуграмотные там были. Но сейчас на улице 21 век. Человек вообще по своей натуре быдло. Не говорю про всех, но очень много , и если им дать волю то это может случится везде, даже у вас под носом и не обязательно террорист, а может и ты сам, коли осуждаешь то о чем не знаешь, ведь и те и эти уничтожали памятники от невежества и мракобесия.
20.01.2017, 15:59
Гость: XeX

Вы не понимаете, что т.н. ИГИЛу руководство РФ специально дало взять т.н. Пальмиру. Эта "война" в Сирии по сути является договорной и постановочной, но с реальными жертвами и беженцами. На Украине такая же точно. Подумайте сами - в сети есть видео где т.н. ИГИЛовцы во всем черном с черными флагами катаются по пустыне на черных джипах с полчаса времени. На небе ни облачка, но они не прячутся, едут совершенно открыто и никто не летит их бомбить, хотя это вроде как Иракская пустыня в зоне досягаемости РФ, США и Израиля. Но известно, что в Афганистане американцы долбят точными бомбами с беспилотника "Предатор" даже деревенские свадьбы если им покажется, что там может потенциально быть террорист. То есть все эти видео ИГИЛ с отрезанием голов - театральные постановки. Города им сдают когда надо, а когда не надо - их оттуда виртуально "выбивают". Все сопровождается 100% инфо-прикрытием СМИ.
20.01.2017, 15:49
Гость: шо?

ты откеля вылупился, с Лубянки, чы шо???
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