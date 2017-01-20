Боевики ИГ разрушили античный тетрапилон в Пальмире

Боевики террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, сообщает РИА Новости с ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Ранее телеканал сообщил, что террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города.

Античный тетрапилон в Пальмире состоит из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

Пальмира находилась под контролем боевиков около года.Войска Асада при поддержке ВКС России освободили город 27 марта прошлого года. Однако в конце 2016 года террористы вновь проникли в Пальмиру в конце прошлого года и продвинулись в сторону города Хомс на 90 км