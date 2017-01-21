Тень майдана над Америкой: Сорос объявил войну Трампу

Никогда никто не рисковал делать столь дерзких и оскорбительных заявлений в адрес законно избранного главы государства

Наверное, самым сенсационным событием третьего дня работы Давосского форума стали заявления Джорджа Сороса, сделанные в интервью информационному агентству Bloomberg. Сорос – завсегдатай ежегодных встреч Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском курортном городке Давос. И любые высказывания этого прожжённого финансового спекулянта воспринимаются «глобальной элитой» как прогноз, если не как программа на предстоящий год.

Что будет с финансовыми рынками

Соросу создали репутацию чуть ли не главного в мире эксперта по финансовым рынкам. Он является основателем и главой хедж-фонда Soros Fund Management и одним из самых богатых людей в мире. Forbes оценивает его состояние в 25 млрд. долл. В прошлом у него были свои просчёты и финансовые потери, но это случалось не часто. А в минувшем году он просчитался по-крупному.

Во-первых, в своих финансовых решениях он исходил из того, что победит Хиллари Клинтон, а не Дональд Трамп. Во-вторых, не исключая некоторую вероятность победы Трампа, он был уверен, что она надолго обвалит финансовые рынки. Всё получилось по-другому. На следующий день после объявления о победе Трампа котировки на американских биржах действительно резко упали, но затем начался их рост, и уровень котировок превысил на 10 процентов показатели перед выборами. Потери Сороса в результате его просчёта составили около 1 млрд. долл.

Однако он продолжает настаивать на том, что рост биржевых котировок – явление временное. Это он и заявил в своём интервью в Давосе: «Неопределённость, особенно достигающая пиковых показателей, является врагом долгосрочных инвестиций… Я не думаю, что ситуация на фондовых рынках будет очень благоприятной. В настоящий момент инвесторы всё ещё празднуют победу Трампа, но реализм, когда он вернется, возобладает».

Угрозы в адрес британского премьера

Как я уже писал, одной из ключевых фигур нынешнего форума стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, огласившая в Давосе «жёсткий», «без полутонов» план ухода Британии с единого европейского рынка. Заявления Мэй противоречили духу Давоса с его идеологией глобализации, в ответ на это Сорос в своём интервью предрёк, что решительный и бескомпромиссный выход Великобритании из Европейского союза… сократит срок нахождения Мэй в кресле премьер-министра. В устах циника-миллиардера это прозвучало угрозой и объявлением войны британским противникам евроинтеграции.

Эксперты полагают, что сделанные 18 января двумя крупнейшими банками лондонского Сити заявления корреспондируют с угрозами Сороса. Швейцарский банк UBS и британский банк HSBC почти синхронно заявили, что в условиях начавшегося развода Великобритании и ЕС они собираются перевести до 1 тыс. рабочих мест из своих лондонских штаб-квартир в офисы, расположенные в городах континентальной Европы. Речь идёт о бизнес-решениях банков, подконтрольных Ротшильдам.

Трамп, Сорос и финансовое мошенничество

Добрался Сорос в своём интервью и до Трампа. В ходе предвыборной кампании в США финансовый спекулянт усиленно агитировал за Хиллари Клинтон. Агитация дополнялась весомой финансовой поддержкой (по некоторым экспертным оценкам, 25 млн. долл.). Однако в Давосе в своей антипатии к Трампу Сорос превзошёл себя: «Я бы охарактеризовал его [Трампа. – В.К.] как обманщика, мошенника и потенциального диктатора», - заявил он.

Для тех, кто знаком с ситуацией, самым забавным в этой характеристике было слово «мошенник». Американские процедуры, определяющие порядок участия в президентских выборах, предусматривают достаточно глубокую проверку кандидатов на предмет соблюдения ими законов по части бизнеса; при всём накале последней предвыборной кампании оппоненты Трампа не могли предъявить ему на этот счёт ни одного доказательства. А вот с Соросом тут как раз всё очень понятно.

В 2015 году СМИ признали Джорджа Сороса «мошенником года». Налоговая служба США объявила о его налоговых недоимках в размере почти 7 миллиардов долларов после многолетних задержек платежей. Сорос не платил налоги на клиентские платежи, реинвестируя их в собственный фонд, и таким образом средства выводились из-под налогообложения. Это было возможно благодаря действовавшей на протяжении нескольких лет «лазейке» в законе. Однако в 2008 году Конгресс США соответствующую норму отменил и обязал тех, кто её использовал, рассчитаться до 2017 года.

По оценке Bloomberg, на этом мошенничестве Сорос получил выгоду в 13,3 миллиарда долларов. Один из экспертов, проанализировав налоговые механизмы, которые будут задействованы применительно к этому случаю, оценил будущие обязательства миллиардера примерно в 6,7 миллиарда долларов. Есть из-за чего впасть в ярость! Bloomberg отмечает, что Сорос незадолго до изменений в американском законодательстве перевёл активы в Ирландию, которая рассматривается как возможное налоговое убежище. Однако налоговые юристы пояснили, что не знают, каким образом ему удастся в 2017 году избежать начисления налогов.

Прямые угрозы в адрес нового президента США

…«Но он [Трамп. – В.К.] лишь потенциальный диктатор, поскольку я уверен, что Конституция и политические институты Соединённых Штатов достаточно сильны... Он стал бы диктатором, если бы мог выйти сухим из воды, но он не способен на это». Аналог подобным высказываниям в истории США последнего столетия найти трудно. У любого нового американского президента всегда были противники, но они были скрытыми.

Никогда никто в рядах американского истеблишмента не рисковал делать столь дерзких, столь вызывающе оскорбительных заявлений в адрес законно избранного главы государства.

И если такие слова прозвучали, значит, Сорос уверен, что сумеет победить Трампа. Вернее, не он уверен, а уверены его хозяева, уполномочившие финансового спекулянта объявить Трампу войну. Войну на уничтожение. Как минимум уничтожение политическое. А как максимум…

Опять же в истории США трудно найти президента, на которого не совершались бы покушения, но в подавляющем большинстве случаев для первого лица государства всё кончалось благополучно. Не всегда, правда. За последние полтора столетия были убиты американские президенты: Авраам Линкольн (14 апреля 1865 года), Джеймс Гарфилд (скончался от ран 19 сентября 1881 года), Уильям МакКинли (скончался 14 сентября), Джон Кеннеди (22 ноября 1963 года).

После убийства Кеннеди более полувека в Америке всё было спокойно. Покушений было много, но никто из президентов не погибал. И службы безопасности Белого дома стали работать более профессионально, и американские президенты стали более управляемыми. Управляемыми теми, кого я называю хозяевами денег. Это люди, контролирующие Федеральную резервную систему США; они же – настоящие хозяева Америки.

Планы организации американского майдана

Обратим внимание на фразу Сороса: «Конституция и политические институты Соединённых Штатов достаточно сильны...» Она – яркий образчик того, что спекулянт умеет манипулировать словами и выдавать чёрное за белое и наоборот. Ведь эта фраза означает только то, что «Конституция США как никогда слаба», а сильны не «политические институты США», сильны хозяева денег, которые вершат судьбу Америки.

Джордж Сорос славится тем, что умеет расшатывать конституции и политические институты во всём мире, организуя «оранжевые» и прочие «цветные» революции, проплачивая «революционеров» из своего «благотворительного» фонда, руками которых увеличивается количество энтропии в мире. Америка на фоне этого хаоса выглядела до последнего времени «островом стабильности и безопасности», «оплотом демократии и свободы», «безрисковым объектом инвестиций». И вот, кажется, эпоха стабильности для Америки заканчивается.

Новый Свет может на наших глазах стать ареной беспрецедентной «цветной» революции, заявку на роль координатора которой сделал Джордж Сорос!

Сразу же после объявления о том, что победу в президентской гонке одержал Дональд Трамп, в Америке начались беспорядки, в них были втянуты сотни тысяч, если не миллионы граждан США. Журналистские расследования показали, что к беспорядкам был причастен Джордж Сорос. Обратили американские журналисты внимание и на то, что Сорос три года назад принимал активное участие в организации майдана на Украине.

Расследованием движущих сил хаоса и беспорядков занимаются многие общественные организации США, борющиеся за восстановление конституционного порядка в стране. Среди них - сообщество Donald Trump for President. Вот что сообщается на странице этого сообщества в Facebook: «Мы не позволим Соросу и компании 1) захватить СМИ, 2) разжигать беспорядки, 3) свергнуть демократически избранное правительство, как он это сделал на Украине».

Администраторы страницы Donald Trump for President немного приоткрывают детали машины по раскачиванию общественного порядка в США. В частности, Сорос перечисляет из своего фонда деньги на счета организации MoveOn.org, которая на местах распределяет деньги активистам майданов в разных городах Америки.

Важную роль в планировании беспорядков и агитации против Трампа играет структура под названием «Демократический альянс» (Democracy Alliance). Она известна также как «Клуб доноров» внутри Демократической партии США. Финансируется Соросом и его единомышленниками.

В середине ноября Сорос и другие ведущие фигуры «Демократического альянса» организовали в Вашингтоне закрытую встречу, чтобы решить, как бороться против Дональда Трампа дальше. На встрече, проходившей в роскошном отеле «Мандарин Ориентал», выступили лидеры ведущих профсоюзов и либерального лобби, а также влиятельные политики-демократы - члены палаты представителей Кит Эллисон, Нэнси Пелоси, сенатор Элизабет Уоррен.

Насколько можно судить по допущенным утечкам, участники встречи приняли план дискредитации и бойкота действий Трампа по реализации его программы «Первые 100 дней».