США попросили Южную Корею арестовать брата бывшего генсека ООН

Правительство США обратилось к Южной Корее с просьбой арестовать брата бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

По версии следствия, брат экс-генсека ООН Пан Ги Сан состоял в преступной группе, которая давала взятки чиновникам ближневосточных стран с целью продажи строительного комплекса зданий во Вьетнаме на сумму $800 млн, пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Помощник прокурора Даниэль Ноубл сообщил, что США намерены добиваться экстрадиции Пан Ги Сана, однако пока он находится на свободе.

Американские власти обвиняют по этому же эпизоду и племянника экс-генсека Пан Чу Хена. Он является брокером по недвижимости в Нью-Йорке и в настоящее время находится под стражей. Пан Ги Сан работает старшим советником в строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.

По версии следствия, в 2013 году Keangnam столкнулась с кризисом ликвидности и попросила Пан Чу Хена найти инвестора для строительного комплекса Landmark 72 во Вьетнаме. В ответ на это компания предлагала $5 млн комиссии. Как следует из обвинительного заключения, Пан Ги Сан пытался убедить суверенный фонд Южной Кореи купить этот объект с помощью подкупа чиновников. ​Сама сделка не состоялась.



