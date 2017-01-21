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Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления

11:34 21.01.2017
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Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, свидетельствуют результаты голосования.

За принятие закона, состоящего из 18 статей, проголосовали 339 депутатов. Закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение, передает РИА Новости.

Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

Проект изменений в основной закон, предполагающих введение в Турции президентской системы правления вместо парламентской, существующей с момента образования Турецкой Республики в 1923 году, внесла в парламент правящая Партия справедливости и развития (ПСР).

Поправки, которые в случае одобрения на референдуме будут введены с 2019 года, расширяют полномочия президента. В частности, он получает право издавать указы и назначать министров, при этом должность премьер-министра упраздняется. Глава государства может не прекращать членство в партии, как это предусматривает действующая норма.

Темы: Турция
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Комментарии читателей
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21.01.2017, 19:44
Гость: Ооо

"Президентская форма правления", - одним словом в Турции будет КОРОЛЬ или тот же ФЮРЕР!
21.01.2017, 15:11
Гость: попробовало бы это скопище

не одобрить. Все одно что Путин инициативу выдвинул избавиться от ЯО, а Жириновский не одобрил.
21.01.2017, 14:57
Гость: Синопнаш

После смерти турецкого диктатора России будет где разгуляться. Это вам не нищая Сирия.
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