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СМИ предсказали разгром британской армии за один день

19:31 22.01.2017
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Армия Великобритании может быть разгромлена в течение одного дня в случае ее столкновения с таким врагом как Россия. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Центр исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

Снижение обороноспособности Великобритании объясняется многолетними сокращениями военного бюджета и численности войск, которая в настоящее время достигла минимума.

Отмечается, что сегодня стране не грозит непосредственная опасность прямого нападения, однако Британия может быть втянута в конфликт в случае агрессии в отношении ее союзников или государств, имеющих стратегическое значение.

Если завтра начнется война, то британская армия сможет выставить в бой только от пяти до десяти тысяч военнослужащих. При этом существует риск возникновения серьезных проблем с транспортировкой тяжелой военной техники.

Ранее на плаченое состояние британских вооруженных сил обращал внимание бывший командующий Ричард Бэрронс. Особый акцент он делал на нехватку боеприпасов, отмечая зависимость Лондона в этом вопросе от США.
 

Темы: Россия, Великобритания, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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22.01.2017, 23:04
Гость: Кирилл.

"В ФСБ рассказали об обстреле российской буровой платформы с судна ВМС Украины".
rusnext.ru
.
Самый влиятельный чел во Вселенной, который за один день разгромит армию Великобритании, ага.
)))
22.01.2017, 22:54
Гость: однозначно

бабки просят!!
22.01.2017, 21:55
Гость: Остап

Вот понравилась им всем пугалка в виде России;"Не дадите денег, придут злые русские и и захватят все наши великие богатства!"
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