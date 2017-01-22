СМИ предсказали разгром британской армии за один день

Армия Великобритании может быть разгромлена в течение одного дня в случае ее столкновения с таким врагом как Россия. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Центр исторического анализа и исследования конфликтов (CHACR).

Снижение обороноспособности Великобритании объясняется многолетними сокращениями военного бюджета и численности войск, которая в настоящее время достигла минимума.

Отмечается, что сегодня стране не грозит непосредственная опасность прямого нападения, однако Британия может быть втянута в конфликт в случае агрессии в отношении ее союзников или государств, имеющих стратегическое значение.

Если завтра начнется война, то британская армия сможет выставить в бой только от пяти до десяти тысяч военнослужащих. При этом существует риск возникновения серьезных проблем с транспортировкой тяжелой военной техники.

Ранее на плаченое состояние британских вооруженных сил обращал внимание бывший командующий Ричард Бэрронс. Особый акцент он делал на нехватку боеприпасов, отмечая зависимость Лондона в этом вопросе от США.

