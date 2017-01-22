Кандидат в президенты Франции призвал к восстановлению отношений с РФ

Кандидат в президенты Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон высказался за отмену антироссийских санкций и налаживание отношений с Москвой. Об этом сообщает издание Le Monde.

Фийон заявил, что к России нельзя относиться легкомысленно. Он отметил, что у западных стран есть только два варианта: попытаться достичь согласия с РФ или же конфликтовать с ней. «Кто может захотеть конфликта с Россией?» - задался вопросом политик. При этом добавил, что российский народ нельзя сломить путем применения санкций.

По мнению Фийона, необходимо создание нового экономического партнерства с Москвой. Кроме того, он высказался за обновление условий сотрудничества в сфере безопасности на континенте и предложил провести конференцию Европа-Россия по данному вопросу.

Фийон также высказался против развертывания систем ПРО у российских границ. Он назвал это одной из многих ошибок, допущенных Западом в отношениях с Москвой.

Президентские выборы во Франции будут проходить в два тура в апреле и мае текущего года. Политологи прогнозируют похождение Фийона во второй тур, причем со значительным преимуществом перед его оппонентом – лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

