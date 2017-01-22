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Авария на ГЭС лишила часть Абхазии электричества

21:34 22.01.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Большая часть Республики Абхазия оказалась обесточена в результате аварии на Ткуарчалской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Черноморэнерго.

В компании пояснили, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за обгорания провода ЛЭП 220кВ Ачгуара.

Аварийные службы уже приступили к устранению проблемы. Одновременно с этим подана заявка на поставку электроэнергии в республику из России на время проведения восстановительных работ.
 

Темы: Абхазия, Аварийные ситуации при технических сбоях и отказах, Отношения России и Абхазии, Электроэнергетика в мире
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