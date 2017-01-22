Авария на ГЭС лишила часть Абхазии электричества

Большая часть Республики Абхазия оказалась обесточена в результате аварии на Ткуарчалской ГЭС. Об этом сообщается на сайте Черноморэнерго.

В компании пояснили, что аварийное отключение электроэнергии произошло из-за обгорания провода ЛЭП 220кВ Ачгуара.

Аварийные службы уже приступили к устранению проблемы. Одновременно с этим подана заявка на поставку электроэнергии в республику из России на время проведения восстановительных работ.

