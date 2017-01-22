Глава МИД ФРГ назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века‍

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает избрание Дональда Трампа президентом США значимой вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия. Об этом он написал в статье для издания Bild am Sonntag.

"Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня – еще не определено. Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена – времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", — цитирует дипломата РИА Новости.

Примечательно, что ранее министр экономики и технологий ФРГ Зигмар Габриэль посчитал приход к власти Дональда Трампа в США следствием "серьезной радикализации американского общества". Сам Штайнмайер заявлял, что после избрания Трампа президентом внешняя политика США будет менее предсказуема.