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Глава МИД ФРГ назвал избрание Трампа концом миропорядка ХХ века‍

10:05 22.01.2017
Франк-Вальтер Штайнмайер. Стоп-кадр видео с YouTube
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Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер считает избрание Дональда Трампа президентом США значимой вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия. Об этом он написал в статье для издания Bild am Sonntag.

"Какие представления о порядке будут превалировать в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня – еще не определено. Как и всегда, при смене власти появляется неопределенность, сомнения и знаки вопроса касательно курса нового руководства. Однако в эти времена – времена нового глобального хаоса — речь идет о большем, сегодня очень многое поставлено на карту", — цитирует дипломата РИА Новости.

Примечательно, что ранее министр экономики и технологий ФРГ Зигмар Габриэль посчитал приход к власти Дональда Трампа в США следствием "серьезной радикализации американского общества". Сам Штайнмайер заявлял, что после избрания Трампа президентом внешняя политика США будет менее предсказуема.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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22.01.2017, 20:40
Гость: Русский

..ну чего ты мечешь бисер перед эмигрантской свиньёй. Она за дармовую похлебку ..за кого угодно проголосует.
22.01.2017, 19:58
Гость: Европеец

Не принадлежу к людям ожидающим от кого то чего-то. За все в своей жизни благодарю себя.
22.01.2017, 19:49
Гость: Чио

а где вы видите мир
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