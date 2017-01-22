]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру

14:45 22.01.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Сюжет: Противостояние на Украине 2013-2016

Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами", - цитирует Порошенко ТАСС.

При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия "разбрасывания украинскими землями" к "миру не приведет".

Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них. Так, в декабре депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко предложил Верховной раде "временно отгородиться от этих территорий" и выстроить "мощный пояс безопасности".
 

Темы: Украина, Противостояние на Украине 2013-2016
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.01.2017, 20:53
Гость: Вальтер-Не надо никого обижать.

Разделяю вашу объективную позицию!
Все большевики погибли или скончались в годы Гражданской войны и ВОВ. Большевиков больше нет. Большевики сегодня - строители капитализма.
22.01.2017, 20:24
Гость: пока что ты смотришь спокойно на то,

как убивают славян.
22.01.2017, 20:23
Гость: ЛЕНИН

Вы, товагищ, 'ргенигат!
Все комментарии (23)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.