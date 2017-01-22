Порошенко: отказ Украины от Донбасса не приведет к миру

Украина не должна отказываться от Донбасса и его жителей, так как эта стратегия не приведет к миру на востоке страны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

"У нас есть политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса, которые говорят, что надо обходиться с жителями Донбасса как с теми, кто не является украинскими гражданами", - цитирует Порошенко ТАСС.

При этом он раскритиковал такую идею, отметив, что стратегия "разбрасывания украинскими землями" к "миру не приведет".

Ряд украинских депутатов неоднократно призывали не только сохранить экономическую блокаду неподконтрольных Киеву территорий Луганской и Донецкой областей, но и буквально отказаться от них. Так, в декабре депутат от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко предложил Верховной раде "временно отгородиться от этих территорий" и выстроить "мощный пояс безопасности".

